新聞台播假新聞將處罰移頻最未段？NCC詹婷怡：可考慮



▲國家通訊傳播委員會(NCC)主委詹婷怡3月18日立法院業務報告，媒體關注假新聞的問題。（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



如何有效改善媒體散播假新聞、假消息？立委葉宜津18日建議，對於散布假新聞的電視台，可以把「它」當成神話，強制變更它的頻道位置，移到最後面頻道(有線電視)。NCC(國家通訊傳播委員會)主委詹婷怡表示，可以研究考慮做為行政處份的一部份。



近期立委補選競爭激烈，媒體散布假新聞的情況引起外界關注，行政院長蘇貞昌也批判詹婷怡，「誰都管他不到，但他也什麼都不管！」



葉宜津18日在立法院交通委員會質詢時表示，NCC處理假新聞是放著《衛星廣播電視法》第27條與53條工具不用，這麼久以來只看到NCC處理過一件處罰20萬，難怪大家要失望！



她透露，她自己在反媒體壟斷時，曾經在每1小時的新聞報導中被攻擊長達30分鐘，每一天長達10多小時，連國際都來關切。結果，NCC沒有任何做為，這就是為什麼會大家對NCC失望。





▲立委葉宜津（圖／資料照片）



對於假新聞的違規處份，葉宜津還提出兩點具體做法建議：



一、比照道路交通管理，假新聞違規者，製播自己做假新聞的報導播出，自己檢討自己。

二、把這種電視台當成神話，變更電視頻道的位置，把它放在最後面頻段(有線電視)



詹婷怡表示，NCC處理假新聞可以有更多突破的處理方式，關於這二點可以考慮納入行政處罰的一部份，只要能認定有製播假新聞行為。



▲國家通訊傳播委員會(NCC)主委詹婷怡3月18日立法院業務報告 ，媒體關注假新聞的問題。（圖／記者陳世昌攝）



詹婷怡指出，對假新聞的處理程序，會朝加速時效進行，例如增加諮詢會開會頻率；另一方面，媒體有義務在流程上提升控管能力，如此才能提升媒體公信力，但強調，「NCC不會是今天有報導，明天就開罰單」。