NCC封鎖「www.31t.tw」　陸媒：因小網站聞風喪膽...這操作真神奇

▲「關注31條」網站。（圖／翻攝自「www.31t.tw」網站）



大陸中心／綜合報導

NCC日前下令封鎖以宣傳大陸「惠台31條措施」為主軸的「關注31條」（www.31t.tw）網站。對此，國台辦新聞網站《中國台灣網》表示，因為一個小小的網站而聞風喪膽，台當局的這波操作真是夠神奇。

《中國台灣網》評論指出，該網站的內容都是在讓台灣民眾了解大陸「31條」措施、方便在台民眾來大陸學習、工作等提供的資訊訊息，這原本對於台灣民眾是件好事，卻在台當局那裡成了「洪水猛獸」。

▲對於「關注31條」網站事件，國台辦新聞網站《中國台灣網》發表評論。（圖／中國台灣網）



評論指出，該網站被扣上的帽子一個比一個嚇人，如「加速滲透分化台灣社會」、「營造台灣內部自我投降的假象」、「從事具政治目的的宣傳」；在該網站被發現的當天，台當局緊急宣稱該網站已構成損害公共利益，行文要求NCC執行封鎖行動，針對該網站的「國安機制」也同時啟動。

評論表示，在大陸生活工作學習的台灣同胞，一直在為自己身處互聯網發達的大陸多有不便而苦惱，比如沒有大陸居民的18位身份證號碼，無法網路購物、無法網路約車、無法網路辦事，「他們想像大陸居民那樣，一張身分證、一支手機就能走遍華夏大地」，2018年「31條」的誕生，正是大陸積極回應台胞多年訴求的一個縮影，台灣同胞一直期待的同等待遇終於變為現實。

評論指出，但這種危機感，讓民進黨連自己一直標榜的「自由」與「民主」都顧不上了；這種危機感，讓民進黨連「防民之口，勝於防川」這個簡單的道理都顧不上了，「他們真的認為關掉一個網站，那些想去大陸發展的台灣民眾就不去了嗎？為了台獨政治利益，民進黨就是甘願這樣跟島內的主流民意過不去」。

評論表示，「31條」發布一年來，台灣同胞的同等待遇在更大範圍和更多領域得到了落實，更多的參與感、獲得感和融入感，讓「他們過去在民進黨惡意宣傳下對大陸的誤解逐漸消除」。

最後，評論指出，「因為一個小小的網站而聞風喪膽，台當局的這波操作真是夠神奇，但這在他們走向『台獨』死胡同的路上，絕不會是最後一次。台灣民眾心向美好生活的強烈願望，是誰也阻止不了的。」