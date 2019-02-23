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《教室角落有…》真實故事

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文／Mr.錯別字

這是我小舅子，念國中時遇到的恐怖故事…

▲短篇驚悚小說。（圖／作者提供）
▲你曾經去過，傳說中鬧鬼的教室冒險嗎？(圖／作者提供).

當時我在嘉義OO國中念書，那裡是個鄉下地方，就算放暑假大家也沒地方去，三不五時還是回到空蕩蕩的學校裡面玩。
.
有天下午我騎腳踏車回學校晃，看到一群朋友聚集在廊那邊，雖然不知道他們在幹嘛，但遠遠就可以看到每個人都是一臉驚恐，一問之下才知道，有位「陰陽眼的學長」說我們教室有鬼，聽到當下我只覺得學長在唬爛，直接嗆聲
.
「屁啦！最好有鬼啦，走啊！帶我去看啊。」
.
學長被我這樣一激，帶著我往教室走，其他人通通不敢跟。
.
教室的門上了鎖，學長說鬼就在裡面，他把手往窗戶裡面一指，我則把臉貼在窗戶上，兩隻手掌彎起來靠在太陽穴旁，用力在裡面找，微弱的陽光稍稍照亮教室局部，裡頭安靜的像時間停滯，我從黑板、講台、課桌椅再掃到後走廊，什麼都沒有看到，就在我要開口說根本沒有鬼時…
.
放掃具的角落，出現兩個人影。
.
蹲著的是一個女生，站著的是一個男生，兩個都穿著學校制服，但那個角落堆滿垃圾桶跟掃具，不可能有空間給祂們杵在那，就在我努力找出破綻時男學生發現了我，他突然轉身看著我，下一秒直直往我這飄過來，真的是水平移動。
.
我嚇到不停往後退，男學生就這樣撞上玻璃，瞬間消失。
.
當天晚上就莫名的發高燒，我媽得知後要我去廟裡拜拜，真的就在收完驚喝完符水，燒就退了。
.
學長說，那一男一女是學校之前自殺的學長姊，是情侶嗎？是一起死的嗎？學長並不知道，但常常在學校的各個角落，看到祂們一起出現。
.
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.
《完》

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關鍵字：大家來說鬼,鬼故事,Mr.錯別字,,小說

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