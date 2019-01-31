《裸屍》真實事件改編

文／Mr.錯別字

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這是一個老攝影記者，他親身經歷的故事。

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民國80幾年，一具女性裸屍被棄置在宜蘭某橋下，夜班值到一半的老攝影聽到消息，攝影機一扛馬上衝出門。

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一路飆到現場，警方和相關人員已經把案發現場圍成一圈，攝影機是最好的識別證，警方看到自然不會驅趕，老攝影架起機器開始拍攝，前面先是一條黃色封鎖線，再往裡面拍是一個簡陋的紅色塑膠帷幕，即便屍體被一圈圈的圍了起來，但女裸屍的消息卻沒辦法圍住，依舊吸引一群民眾在看戲。

▲此照片為示意照片，並非案件照。(圖／作者提供)

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「身分不明，應該是被勒死棄屍在這，死因還要相驗才知道，身上沒有任何衣物跟證件，錢財應該也被搶走了。」副所長跟現場的記者們報告偵查進度

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就在此時，一個好色的老頭悄悄潛了進去，帷幕不高，墊個腳尖就可以看到女裸屍，色老頭看到之後用台語笑說

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「唉唷~奶就大粒的欸，有D喔，有D喔。」

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老攝影聽到正要轉身罵人，色老頭才剛說完就倒在地上開始抽蓄，似乎是癲癇發作，搞得警方還要多叫一台救護車送他去醫院，而老攝影拍完問完則是趕回公司發新聞。

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幾個禮拜後抓到凶手，因為感情糾紛又欠被害人錢，才假借還錢真下手行凶，整起事件也跟凶手一起壓進鐵牢，新聞追到鐵牢前告了一個段落，當初鬧得沸沸揚揚的地方案件，馬上又被別的社會新聞給取代掉。

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但精彩的故事，往往都藏在新聞底下。

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老攝影有天去找警察泡茶，私下聊到那個癲癇色老頭，說他在凶手被逮的第二天，莫名上吊輕生，而且死的地點就是女裸屍被棄屍旁的一棵樹上。

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死前那個色老頭半夜都會跑去棄屍地點，跪在那邊一直磕頭，像在跟誰道歉，詭異行徑嚇得附近住戶都跑來報案，有位老刑警得知就說，色老頭一定是看屍體時跟死者對到眼，煞到了，加上說了一些大不敬的話，鐵定被跟。

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畢竟剛死沒多久也沒牽魂，亡魂就會在現場徘徊，所以有經驗的記者或警消人員，到命案現場絕對不會亂說話，甚至連想都不能想。

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《完》