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《誰在抓交替？》

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文／Mr.錯別字

「學弟，我們系上每年至少死一個人。」同寢室的學長，第一次見到我們時開了這個話題。

▲短篇驚悚小說。（圖／作者提供）
▲每一個學校至少都會有一個恐怖傳說。（圖／作者提供）.

寢室的學長叫「捲毛」，另外還有同班同學「阿碩」，我們三人住在一起，至於學長說的抓交替，我跟阿碩都覺得只是學長在嚇唬學弟的，但陸續從不同人的嘴裡，聽到相同的事情，才知這不是開玩笑。
.
「欸，聽說我們系上有鬼在抓交替。」
「我知道我知道，別系的還叫我們小心點，說今年還沒死人。」
「聽說有方法不讓自己被鬼盯上，大家打聽一下怎麼保命啦！」
.
當天晚上，我們主動請教學長怎樣不被抓交替，只穿一條內褲在看A片的他，以賭神的姿態坐在椅子上轉了過來
.
「相信我說的了吧。」隨後學長緩緩說起這個傳說
.
不知從何時開始，每年系上都會有人自殺，而且死的日期都是「4號」的晚上，所以你們要選一天4號的半夜，帶著紙錢去學校的一處角落，邊燒邊拜並報上自己的名字，就可以躲過不被抓交替。
.
我打開手機一看，明天晚上剛好就是4號，於是拜託學長帶我們去「拜碼頭」，拜完再請他吃消夜，學長無奈之下答應了。
.
偏偏女友第二天晚上跟我鬧分手！
.
為了挽留，阿碩只好先跟學長去燒紙錢，下個月4號再拜託他們陪我去一次。
.
當天晚上搞定女友，騎車回去前我打給他們，問問看人在那？怎麼會合？但兩人都關了手機，怎樣都打不通，就在我到宿舍時看到一群人圍在門口，有同學看到我馬上小跑步過來
.
「欸！阿碩跳樓自殺了！」
.
就在剛剛，阿碩到圖書館頂樓一躍而下，系上教官跑來問我怎麼一回事
.
「阿碩跟捲毛學長去燒紙錢…我不知道啊！說要拜碼頭…捲毛學長說…可以躲抓交替的…」
.
我的腦子與心情無法穩定，說出來的話都是破碎語句再拼湊，教官打斷我的回話，捏捏我的肩膀，隨後低聲的說
.
「同學，你們寢室沒有住學長，你說的那位捲毛，去年已經自殺了，你冷靜一點再好好跟我說。」便轉身去處理事情
.
但其實我早知道捲毛學長不是人…
.
去年4月4號的晚上，捲毛學長在學校一棵樹下上吊，這件事情我老早就聽女友說過，第一次遇到捲毛學長時我嚇了一跳，知道我跟阿碩已經被盯上…但為了不讓自己被抓交替，所以我犧牲阿碩。
.
.
.
這故事是之前跟一位朋友吃飯，他聊起自己在中部一所大學念書，系上傳每年都會交一個人出來，這靈感創造出這一篇故事，並非真實，但中部某大學系上抓交替的傳說，似乎就是真的…
.
《完》

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關鍵字：大家來說鬼,鬼故事,Mr.錯別字,,小說

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