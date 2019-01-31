《回家》短篇驚悚小說

文／Mr.錯別字

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「鏡子不要對床睡，這樣不吉利。」

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傳聞，人睡著後靈魂會出竅，如果「回家」不小心看錯，飄到鏡子裡面沒回到真正的肉身，那麼這個人可能永遠都不會醒來，但後來我才知道，所謂的「回家」還有別的意思…

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不論怎樣，光是半夜起床尿尿照到鏡子都會被嚇到，就讓我養成習慣，只要住旅館看到鏡子對著床，都會用浴巾把它蓋起來。

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▲像這樣用毛巾把鏡子蓋住。(圖／作者提供)

有一次我去苗栗出差，挑了一間在火車站旁邊巷子裡的老旅社。一進門就看到，門旁有面全身鏡照著床，所以洗完澡後我把浴巾順手蓋在鏡子上，關了燈倒在床上滑手機，就在滑到要沉入睡夢中的彌留之際，餘光瞄到鏡子上的浴巾，飄了一下。

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就像窗外吹進的夜風，把窗簾微微吹起，但鏡子裡面怎麼可能吹出風來？

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我勉強撐開眼睛，覺得應該是眼花時，浴巾再一次被鏡子裡吹出的風，往上飄了一下，而且飄的高度將近有半個人高，這下我眼睛全張開了！

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我開燈壯膽，先是看頭頂上的空調，軟弱無力的風速根本抬不起厚重的浴巾，唯一合理的解釋也被推翻了，我只好側身慢慢靠近鏡子，迅速拉開浴巾往後退了一步，結果看到！

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鏡子裡有一個自己嚇自己的傻子，一臉的窘樣搭配怪異的姿勢，我忍不住笑了出來，放膽摸摸鏡子，扎扎實實一整面，那有風吹得出來。

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我順手關了燈回床上，房間的亮光瞬間被黑暗吞噬，殘留的餘光照應到了鏡子，這下我才清楚看到！

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我身後站了一整排的人！

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像排隊一樣延伸到床頭的牆壁裡面，隊伍中有穿一身紅洋裝的女子，連指甲口紅都是紅色的；有位中年男子邊喝啤酒邊對我笑，一笑嘴角裂到後腦勺，其餘的人像搖搖晃晃顯得模糊，而最靠近我的，是一位穿著旗袍面無血色的老奶奶，她的嘴唇很薄，像抿著兩片刀片，她跟我對到眼後拉起笑容，皺紋龜裂在嘴角四周，她緩緩把頭靠過來

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「阿弟，浴巾這樣蓋，我們”回家”要掀開又要彎腰才進得去，很麻煩的…」

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傳聞，鏡子是通往陰陽兩界的通道，也是許多「鬼回家」的路。

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《完》