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《兒子愛踢球》驚悚短篇小說

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文／Mr.錯別字

兩歲的兒子最近喜歡上踢球，我很開心，但也覺得奇怪…

▲短篇驚悚小說。（圖／作者提供）

▲買足球給想踢球的兒子，球買了卻被置之不理。(圖／作者提供)
.
起初有天晚上，我在客廳看英超，兒子指著電視機裡的足球，有樣學樣的在旁邊踢腳，男孩子就應該喜歡運動，所以第二天我買了顆軟式足球給他踢，但覺得奇怪，那顆足球始終停在客廳一角，兒子不愛踢球反愛在家裡跑來跑去踢空氣。
.
而且看他踢空氣的樣子，像是真有人在陪他玩，一開始猜想兒子一個人無聊，假想一個朋友陪他，但看久又不像這麼回事，因為他常盯著一處一直看，從眼神感覺得出來是在跟人互動，甚至看到自己會笑。
.
這件事情老婆反應過，但我總說再觀察看看，直到有天…
.
那天下午，兒子左右手各抓一隻超人玩偶，坐在客廳地板上玩，我路過一看嚇了一跳，超人的頭通通被扭下來灑滿一地，兒子用腳不停踢著他們的頭，我蹲了下來
.
「小樂，不可以把超人的頭扭下來踢啊，他們會痛欸，」
「但是祂們的頭都在地上啊，沒有痛啊。」
.
祂們是誰？
.
兒子說起這種話，讓原先住了幾年的房子顯得陰森，我開始跟左鄰右舍打聽起這房子？但每個人都說不清楚，直到里長跟我說
.
「小時候聽爺爺說，那一帶之前是日軍的刑場，斬了不少顆人頭，不過是很久很久以前了啦，現在…」里長接下來的話，我一個字都聽不進去。
.
有些東西大人看不見，但小孩看得到。
.
.
.
斷頭亡魂一直飄盪家中，祂們始終感到憤怒「幹！小屁孩不去踢你爸買的足球，幹嘛一直踢我們的頭！」
.
《完》

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關鍵字：大家來說鬼,鬼故事,Mr.錯別字,,小說

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