　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

《安慰你 安慰我》

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／Mr.錯別字
.
「當你因為自己沒鞋穿在哭泣，去看看沒腳的人，會發現自己其實很幸福。」這句話是小羽常對別人說的。
.
小羽柔軟的長睫毛掛在一雙會笑的眼睛上，高挑的長腿撐起模特兒的身材，但卻像Uniqlo廣告裡女主角般，穿著平實的簡約風，不給人模特兒時尚的距離感。個性是低調的散發溫暖氣息，所以周遭朋友幾乎都找過小羽，哭訴或抱怨心中的不快。
.
好比小馬莫名弄丟整團旅客的護照與機票、毛毛意外發現交往5年的男友劈腿、桃子領出來給母親的醫療費被偷走，懊惱的、悲痛的、氣憤的，都找小羽，她也是來者不拒，不多話，就是陪伴。
.
有次我意外認識小羽的大學同學，對方告訴我大學的小羽其實是位「愛笑海派的傻大姐」，但有次失敗的愛情擊垮支撐她微笑的梁柱，也扭轉了她的個性，成了現在溫暖卻帶「憂鬱的鄰家大姊姊」。

▲▼牛仔褲,破褲,女孩,等待,美腿。（圖／達志／示意圖）

▲（圖／達志／示意圖）
.
經歷別人沒經歷過的痛，才能豁達的當個安慰者。結果有天我也找上了小羽。
.
我養了14年的狗狗，死了。
.
每天睡醒看到角落空著的床鋪，先想起狗狗已經死了，再來就是眼淚模糊了視線。我每天都找小羽，她始終靜靜的當個傾聽者，有次她從包包遞衛生紙給我
.
「謝謝，但這衛生紙，怎麼會有巧克力的味道？」
小羽低頭看了包包，尷尬的拿出一塊融化的巧克力磚「上次吃到一半，忘了拿出來。」那是狗死掉後，我第一次笑。
.
做足心理準備後，我去處理狗的後事，獸醫這才告訴我「妳家的狗不是老死的，是誤食巧克力才死的，妳知道嗎？」
.
巧克力？我家沒有巧克力啊！而且狗沒外出怎麼會吃到巧克力？這時我突然想起小羽衛生紙的味道！想起狗死的前一天，小羽有來我家喝酒！想起小羽不愛吃甜食！
.
「當你因為自己沒鞋穿在哭泣，去看看沒腳的人，去砍斷他們的腳，你會發現自己其實很幸福。」
.
.
.
《完》

ET快訊
泰國森林發現人肉塊　同事自首嚇瘋：我看著他被肢解！
巨乳辣模王后夢碎！婚後2個月「懷上龍胎」國王尪卻閃退位
快訊／人類無望！AlphaGo改玩《星海2》　10：0「完全

關鍵字：大家來說鬼,,可怕,害怕,恐怖,驚悚,鬼故事,惡夢,靈異

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

《安慰你 安慰我》

瘋電影／幸福綠皮書　理直氣和得理饒人的涵養

瘋電影／真寵　賢明女王安妮的後宮故事

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

2步驟找回「無名小站」讓你10年挑戰　網驚：相簿人氣都還在耶

周杰倫見他戴LV圍巾不捨脫：哥買給你！　蕭敬騰秒傳30萬收據請款ＸＤ

Selina一聽「還相信愛情嗎」哭了　任爸自責：我害了妳

「死了才知道多喜歡她..」　張彬彬虐心痛哭看了心好痛...

又被打！阿嬤雨傘狠敲陳思宇幕僚　怒吼「他X的恢復1500元」

《安慰你 安慰我》

瘋電影／幸福綠皮書　理直氣和得理饒人的涵養

瘋電影／真寵　賢明女王安妮的後宮故事

色男「丟200小費」扯禮服襲胸　越南陪酒妹哭：我的工作沒有這個

過年加碼！量販滿2千打9折「延長營業時間」　年菜熱銷TOP 3出爐

便宜的最貴！成大教授曝華為「暗門」：24hr回送資料到大陸

給說法／【長榮奧客事件】空服員也要幫乘客擦屁股？

籤運「中上」！高雄五甲廟最早抽出國運籤　6月嚴防非洲豬瘟

六代機原型！俄「獵人」隱形無人機曝光　時速可達1千km

基隆比特進收容所…「親人愛散步」　動保員：跟錯飼主

歐鴻鍊驚爆！蘇啓誠遺孀要吳釗燮「管好謝長廷的嘴」

高雄工業風韓式豬骨湯專賣　湯頭濃郁、骨肉分離超軟嫩

台經院下修2019經濟成長至2.12%　2關鍵拖累今年景氣「悲觀」

名家熱門新聞

窮得有骨氣犯罪就贖罪

小生：3招判斷男人對妳超有意思

理直氣和得理饒人的涵養

夢到貓咪代表什麼意思呢？

尾牙抽獎順序亂排　比不抽還爛！

《安慰你 安慰我》

夏川里美　天籟美聲歌頌希望

7道超下飯的絞肉料理

喵伊畫畫圖／Mumu曬屁屁

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

索尼砸大錢　捧新秀HARUHI

康熙來亂之怕被兒子幹掉恐懼症

名魔生死鬥　魔術師的惡性競爭

更多熱門

相關新聞

酒店女暴斃廁所！他進包廂「耳邊傳來吹氣聲」

不少人認為酒店、KTV、舞廳和夜店等特殊場合很陰。一名網友的朋友在酒店上班，某天有個小姐酒喝太多暴斃在廁所，結果之後去整理那層樓的包廂，總會發生一些難以解釋的事，明明就沒人但門卻會自己關起來，桌上的東西也會莫名其妙掉到地上，甚至覺得有人在他耳朵旁邊吹氣。

暗網神秘箱要價1萬2！打開驚現沾血紙巾、發臭腐肉

凶煞惡鬼纏身！土地公現身2次收服

車車太多好恐怖？狗跪著抱爸大腿

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

叔叔結婚！姪女闖儀式問罪：說好長大娶我

女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱瘓交通

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

男星「認愛當天」亡！女友崩潰連發86文

老闆半夜傳訊超商員「別打混」反遭嗆

A-升級C CUP！白癡公主：一切都為變更漂亮

4點收工成最後通告！臨演凍死街頭

太空包忘拿下車　種出台灣菇業大突破

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

馮偉衷為何被輾斃？軍方曝事發原因

斯亞尾牙「4段式挖洞」掉出超兇半球

男屎尿漏4年醫院全拒收　暖醫花8小時手術

《小女花不棄》床戲外洩！

越幸福愈笨！愛上就犯傻5星座：巨蟹談戀愛智商就歸零

男持刀當街殺2童　母浴血跪地痛哭

更多

最夯影音

更多

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面