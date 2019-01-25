文／Mr.錯別字

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「當你因為自己沒鞋穿在哭泣，去看看沒腳的人，會發現自己其實很幸福。」這句話是小羽常對別人說的。

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小羽柔軟的長睫毛掛在一雙會笑的眼睛上，高挑的長腿撐起模特兒的身材，但卻像Uniqlo廣告裡女主角般，穿著平實的簡約風，不給人模特兒時尚的距離感。個性是低調的散發溫暖氣息，所以周遭朋友幾乎都找過小羽，哭訴或抱怨心中的不快。

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好比小馬莫名弄丟整團旅客的護照與機票、毛毛意外發現交往5年的男友劈腿、桃子領出來給母親的醫療費被偷走，懊惱的、悲痛的、氣憤的，都找小羽，她也是來者不拒，不多話，就是陪伴。

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有次我意外認識小羽的大學同學，對方告訴我大學的小羽其實是位「愛笑海派的傻大姐」，但有次失敗的愛情擊垮支撐她微笑的梁柱，也扭轉了她的個性，成了現在溫暖卻帶「憂鬱的鄰家大姊姊」。

▲（圖／達志／示意圖）

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經歷別人沒經歷過的痛，才能豁達的當個安慰者。結果有天我也找上了小羽。

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我養了14年的狗狗，死了。

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每天睡醒看到角落空著的床鋪，先想起狗狗已經死了，再來就是眼淚模糊了視線。我每天都找小羽，她始終靜靜的當個傾聽者，有次她從包包遞衛生紙給我

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「謝謝，但這衛生紙，怎麼會有巧克力的味道？」

小羽低頭看了包包，尷尬的拿出一塊融化的巧克力磚「上次吃到一半，忘了拿出來。」那是狗死掉後，我第一次笑。

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做足心理準備後，我去處理狗的後事，獸醫這才告訴我「妳家的狗不是老死的，是誤食巧克力才死的，妳知道嗎？」

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巧克力？我家沒有巧克力啊！而且狗沒外出怎麼會吃到巧克力？這時我突然想起小羽衛生紙的味道！想起狗死的前一天，小羽有來我家喝酒！想起小羽不愛吃甜食！

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「當你因為自己沒鞋穿在哭泣，去看看沒腳的人，去砍斷他們的腳，你會發現自己其實很幸福。」

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《完》