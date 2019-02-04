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他吃12顆「頭孢類藥物」自殺　死沒成砸藥店大喊「他騙我」

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▲男子自殺沒成功，衝藥店鬧事。（圖／翻攝自看看新聞）

▲男子自殺沒成功，衝藥店鬧事。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸一名50多歲的男子，因為家庭糾紛想自殺，吃了頭孢類藥物並喝了酒，結果卻沒死成，感到十分懊惱；事後，該名男子跑到藥店去鬧事，不但怒砸桌椅，還大喊「他騙我」，最後被警方逮捕。

據《看看新聞》報導，陝西派出所1月24號下午1點接到通報，稱一家藥店被男子攻擊，警方到場後將男子帶回，他坦承犯行。男子透露，自己會去砸藥店，是因為這裡的藥沒有達到預期效果；他還稱，買藥的時候賣藥的說，吃頭孢菌素（為一種抗生素）不能沾酒，沾酒就沒有命了。

▲男子自殺沒成功，衝藥店鬧事。（圖／翻攝自看看新聞）

當地警方表示，該名男子因為家庭瑣事想要自殺，就去藥店買了頭孢類藥物，「吃了12粒都沒死，他（店員）說吃一粒這東西就要命了，不能沾酒，我吃了12粒也沒有事。」

男子吃完頭孢類藥物後發現自己沒死，很生氣地到藥店鬧事並大喊「他騙我」，於是就開始大鬧店家，藥櫃上的電腦也被砸壞。警方指出，被害人損失近600元人民幣（約新台幣2730元），已對違法的王姓男子進行相應的行政拘留。

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關鍵字：頭孢類藥物藥,自殺,頭孢類,12粒,藥店,砸店

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