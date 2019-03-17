模擬轟炸俄海軍基地！美B-52轟炸機飛波羅的海隨即返航

▲美B-52轟炸機飛臨波羅的海後，隨即掉頭。（圖／PlaneRadar）

國際中心／綜合報導

美國總統川普與俄羅斯總統普丁日前先後宣布退出《中程飛彈條約》（INF Treaty），引發全球關注，美國更在2月試射無武裝飛彈。除此之外，兩國戰機也經常互相靠近邊界，根據俄媒報導，有一架美軍的B-52同溫層堡壘轟炸機（Stratofortress）15日飛到波羅的海俄羅斯邊境，疑似模擬轟炸俄國海軍基地。

根據《俄羅斯衛星網》報導，從空中交通飛機雷達網站Plane Radar的數據中可以顯示，這架B-52在當地時間15日下午4時25分左右，飛向加里寧格勒（Kaliningrad）的外海，鄰近波蘿的海地區的俄國邊境，最近更曾到160公里處，隨即掉頭返回。俄羅斯國防部也證實，的確有美軍轟炸機接近，而當俄軍的防空系統偵測到戰鬥機後，該架戰鬥機隨即返航。

美國前總統雷根與時任蘇聯總書記戈巴契夫於1987年簽署《中程飛彈條約》，主要內容包括兩國須銷毀所擁有的中程飛彈和中短程飛彈，還有發射裝置和輔助設施。普丁則表示，「我們的美國夥伴表示他們要停止參與這項條約，我們也要這麼做。」川普在國會發表國情咨文時則說，俄國多次違約，這就是為什麼自己會宣布美國正式退出該條約的原因。