殲-20殺手鐧霹靂-15導彈　疑似已出口巴基斯坦配置梟龍

▲巴基斯坦空軍的JF-17「梟龍」戰機疑似已掛上中國PL-15（霹靂-15）外貿型導彈進行測試。（圖／翻攝自新浪軍事，下同。）

軍武中心／綜合報導

印巴激烈空中衝突瞬間讓JF-17「梟龍」成為全球討論度最火熱的戰機之一，近日有照片顯示，巴基斯坦空軍仍持續對該機進行戰力提升，疑似已掛上中國國產中遠程空空導彈PL-15（霹靂-15）進行測試。外界認為，該消息若屬實，將對印度空軍預警機帶來莫大威脅，巴軍只要不出國門就能對其靠近邊境進行攻擊。

巴基斯坦防務論壇率先在14日爆料稱，現役的梟龍戰機已經獲得由中國提供的霹靂-15空對空導彈，目前正在進行相關的測試與集成工作。同時曝光的照片也出現，1架梟龍戰機確實在其翼下掛載一枚彈翼經過修形的空對空導彈，而這也是霹靂-15最明顯的外形特徵。

資料顯示，霹靂-15是由中國607所（空對空導彈研究院）所研製，為中國進幾年服役的新型戰機（包含殲-20、殲-16、殲-10C）的標準配置，它的出現是為替代雷達制導的霹靂-12。兩者相比，霹靂-15不僅在雷達主動探測距離上有所增大，具備抗干擾資料鏈，同時還有一個雙脈衝固體火箭發動機來擴大射程，最大射程可以達到驚人的200公里。

▼左右兩側機翼下各攜帶1枚霹靂-10（PL-10）和霹靂-15（PL-15）空空導彈的殲-10C戰機。

有分析認為，巴基斯坦空軍之所以急於引進霹靂-15，除了想在印度空軍購買的飆風戰機（Rafale）到貨之前對其形成空中優勢之外，主要目標就是針對該國預警機而來。事實上，在此次印巴衝突期間，巴方對印度EMB-145B預警機毫無顧忌全程打開應答機的行為完全無可奈何，無論是F-16及其配套的AIM-120C5，還是梟龍裝備的SD-10A，這兩款中距空空導彈都無法對遊走在印巴邊境的印軍預警機構成有效威脅。

此時霹靂-15的到來，巴基斯坦空軍的梟龍完全可以在ZDK-03預警機的情報支持下，不出國門就能對靠近邊境的印度空軍預警機以及其他空中戰略平台進行超遠距離攻擊，以此瓦解印度空中力量所具備的數量優勢。

據了解，ZDK-03預警機是中航工業陝飛機公司和中國電子科技集團公司聯合研製並出口巴基斯坦的中型預警指揮機。該機以運-9運輸機為平台，採用圓盤式天線罩，經過多次測試和改進，最終獲得了巴基斯坦空軍的認可，雙方簽署採購4架該型預警機的合約。

《新浪軍事》分析，考慮到目前梟龍BLOCK2所裝備的KLJ-7機載火控雷達的性能依舊有限的問題，倚靠預警機的支持將成為這款戰機使用霹靂-15的唯一方式，當然這種限制顯然也難以有效發揮該中距導彈的全部性能。因此長遠來看，性能全面升級，配備有如KLJ-7A有源相控陣火控雷達等更先進航電傳感器系統，且對200公里距離外的目標進行有效探測跟蹤的梟龍BLOCK3，勢必才是霹靂-15最為合適的夥伴。

▼裝備巴基斯坦空軍的ZDK-03預警機。（圖／翻攝自大陸網站）