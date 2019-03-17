　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

殲-20殺手鐧霹靂-15導彈　疑似已出口巴基斯坦配置梟龍

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼巴基斯坦空軍的JF-17「梟龍」戰機疑似掛上中國國產中遠程空空導彈PL-15（霹靂-15）進行測試。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲巴基斯坦空軍的JF-17「梟龍」戰機疑似已掛上中國PL-15（霹靂-15）外貿型導彈進行測試。（圖／翻攝自新浪軍事，下同。）

軍武中心／綜合報導

印巴激烈空中衝突瞬間讓JF-17「梟龍」成為全球討論度最火熱的戰機之一，近日有照片顯示，巴基斯坦空軍仍持續對該機進行戰力提升，疑似已掛上中國國產中遠程空空導彈PL-15（霹靂-15）進行測試。外界認為，該消息若屬實，將對印度空軍預警機帶來莫大威脅，巴軍只要不出國門就能對其靠近邊境進行攻擊。

巴基斯坦防務論壇率先在14日爆料稱，現役的梟龍戰機已經獲得由中國提供的霹靂-15空對空導彈，目前正在進行相關的測試與集成工作。同時曝光的照片也出現，1架梟龍戰機確實在其翼下掛載一枚彈翼經過修形的空對空導彈，而這也是霹靂-15最明顯的外形特徵。

資料顯示，霹靂-15是由中國607所（空對空導彈研究院）所研製，為中國進幾年服役的新型戰機（包含殲-20、殲-16、殲-10C）的標準配置，它的出現是為替代雷達制導的霹靂-12。兩者相比，霹靂-15不僅在雷達主動探測距離上有所增大，具備抗干擾資料鏈，同時還有一個雙脈衝固體火箭發動機來擴大射程，最大射程可以達到驚人的200公里

▼左右兩側機翼下各攜帶1枚霹靂-10（PL-10）和霹靂-15（PL-15）空空導彈的殲-10C戰機。

網友近日拍攝到殲-10C全副武裝照片，該機左右兩側機翼下各攜帶1枚霹靂-10（PL-10）和霹靂-15（PL-15）空空導彈，另外也掛載3個副油箱。（圖／翻攝自新浪軍事）

有分析認為，巴基斯坦空軍之所以急於引進霹靂-15，除了想在印度空軍購買的飆風戰機（Rafale）到貨之前對其形成空中優勢之外，主要目標就是針對該國預警機而來。事實上，在此次印巴衝突期間，巴方對印度EMB-145B預警機毫無顧忌全程打開應答機的行為完全無可奈何，無論是F-16及其配套的AIM-120C5，還是梟龍裝備的SD-10A，這兩款中距空空導彈都無法對遊走在印巴邊境的印軍預警機構成有效威脅

此時霹靂-15的到來，巴基斯坦空軍的梟龍完全可以在ZDK-03預警機的情報支持下，不出國門就能對靠近邊境的印度空軍預警機以及其他空中戰略平台進行超遠距離攻擊，以此瓦解印度空中力量所具備的數量優勢。

據了解，ZDK-03預警機是中航工業陝飛機公司和中國電子科技集團公司聯合研製並出口巴基斯坦的中型預警指揮機。該機以運-9運輸機為平台，採用圓盤式天線罩，經過多次測試和改進，最終獲得了巴基斯坦空軍的認可，雙方簽署採購4架該型預警機的合約。

《新浪軍事》分析，考慮到目前梟龍BLOCK2所裝備的KLJ-7機載火控雷達的性能依舊有限的問題，倚靠預警機的支持將成為這款戰機使用霹靂-15的唯一方式，當然這種限制顯然也難以有效發揮該中距導彈的全部性能。因此長遠來看，性能全面升級，配備有如KLJ-7A有源相控陣火控雷達等更先進航電傳感器系統，且對200公里距離外的目標進行有效探測跟蹤的梟龍BLOCK3，勢必才是霹靂-15最為合適的夥伴。

▼裝備巴基斯坦空軍的ZDK-03預警機。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼裝備巴基斯坦空軍的ZDK-03預警機。（圖／翻攝自大陸網站）

ET快訊
獨／鄭人碩證實和小薰交往中　見習婚禮..親密舉動外洩
勝利「試圖脫罪」對話曝光！爽喊：所以我才愛韓國

關鍵字：梟龍,巴基斯坦,JF-17,霹靂-15,PL-15,國際軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

導彈太少讓飛行員放不開　殲-20遭三代半戰機圍攻吞敗

房東案影響？　九把刀認「自大」坦言生日過得不快樂

印巴空戰梟龍獲「首殺」　側後方發射霹靂-5擊落米格-21

梟龍打米格-21「沒太大意思」　局座：不算一個經典戰例

巴基斯坦疑用梟龍擊落2架印度戰機　國際訂單可望暴增

洛馬宣傳片直擊印度心房　推銷F-21模擬擊落中國殲-10

殲-20殺手鐧霹靂-15導彈　疑似已出口巴基斯坦配置梟龍

超萌氣球和黑板作畫　特戰感謝學校提供宿營場地

雲林4村民眾沿街歡呼　特戰行軍士氣高昂疲憊感消失

海軍敦睦支隊環島航訓　以高雄為起點別具意義

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」手抹淚水　帥司機拒開鎖…結局暖翻眾人

行人讓機車？高雄伯傻站斑馬線　騎士人行道上集體闖紅燈右轉

與女兒分開...產媽獨住月子中心　一周後重逢相擁爆哭：我好想妳！

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

一起大口森呼吸！台南人必去的3處世外桃源

毒蟲拒檢闖紅燈逆向狂飆 勇警穿梭車陣「賣命追捕」

謝盈萱秒「切換人格」哭到累癱　觀眾看傻：這演技太扯了！

殲-20殺手鐧霹靂-15導彈　疑似已出口巴基斯坦配置梟龍

超萌氣球和黑板作畫　特戰感謝學校提供宿營場地

雲林4村民眾沿街歡呼　特戰行軍士氣高昂疲憊感消失

海軍敦睦支隊環島航訓　以高雄為起點別具意義

百架F-104戰機氣勢滂礡　航院軍事模型展秀空軍魂

中科院「光榮之星」海上測試載台下水　外觀如沱江艦縮小版

《延禧攻略》姊妹劇改名！　截圖搶先曝光…一句話點破「故事演什麼」

殲-20殺手鐧霹靂-15導彈　疑似已出口巴基斯坦配置梟龍

《想你的夜》原唱台北開唱！李佳薇相挺送書..打開竟是這個

蕾菈自揭黑歷史：高三就懷孕了　「坐月子脹到F」絕美孕照首曝光！

《驚奇隊長》布麗拉森超狂魔鬼身材！10大秘密「不碰澱粉、腹肌必備舉重」

鄭人碩離婚半年認愛小薰！網傻眼揪「關鍵時間點」：該被寒單炸一下

暗黑天堂崩塌！Tumblr「禁色後座力」開炸　2個月流量狂跌1.5億人次

HBL／史上第一次　南山男女籃同進決賽

全家人遭父虐打！　張衛健等到「爸媽離婚了」罕揭家事

評／民進黨打2張牌遏阻「韓流」　沒贏只是僥存最後一口氣

「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

軍武熱門新聞

中科院「光榮之星」海上測試載台..

雲林4村民眾沿街為特戰行軍歡呼

新加坡海軍首艘德製潛艦「無敵號..

日本海自潛艦「翔龍號」服役倒數

航院模型展百架F-104氣勢滂..

俄海軍今年將接收7艘新艦艇

德媒：中國是穿著短褲的世界強國

特戰送提供宿營學校超萌氣球

「曳引機潛艦」太糗　宏昇神降噪

印尼825億買6艘德國潛艦

美海軍提高保密性防止中國駭客

10倍射程！拉法葉艦2年後換海..

中鋼潛艦鋼板「水下900米不斷..

福衛五號對焦！清楚拍到美B-5..

更多熱門

相關新聞

中科院「光榮之星」海上測試載台下水

中山科學研究院15日於宜蘭龍德造船廠舉行「光榮之星」海上測試載台下水典禮，國防領域再添新力軍。該船預計5月31日交付使用，今年下半年就能開始運作，屆時將能效縮短中科院各項海用武器系統的研發時程，滿足政府的國艦國造政策以及海軍新造艦的相關需求。

CNN曝神祕無人機刺殺委國總統內幕

日本海自潛艦「翔龍號」服役倒數

美軍完成微型滑翔制導炸彈初始試驗

俄海軍今年將接收7艘新艦艇

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！

小宇當選手　蕭敬騰聽完笑了

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

繁殖汪不知怎麼上床　只敢站著睡

高中生為一筆錢吵架跳樓…爸媽崩潰

車太鉉被爆涉非法賭博吸金

勝利滿腦子都錢！演唱會賣假藥」…GD心寒臭臉

勝利惡劣對話曝光！爽喊：所以我才愛韓國

宋仲基捲髮中分頭現身婚禮當司儀

男友嫌不是粉色！高中妹：顏色判我死刑

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！

女生愛穿「5種內褲」＝慢性自殺！

他飛撲屠殺槍手　遭射多彈不幸亡

即／韓國瑜直播檢討「敗戰」原因

這間家樂福1個月有3人跳樓　死者生前都跟親友說這句

更多

最夯影音

更多

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」手抹淚水　帥司機拒開鎖…結局暖翻眾人

行人讓機車？高雄伯傻站斑馬線　騎士人行道上集體闖紅燈右轉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面