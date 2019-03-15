俄海軍今年將接收7艘新艦艇　包括3艘核潛艇和1艘柴電潛艇

▲喀山號攻擊型核潛艇。（圖／翻攝自網路，下同）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）12日表示，海軍2019年將獲得包括4艘潛艇在內的7艘新艦艇。他還透露，俄聯合造船公司、北方機械製造廠和其他設計機構今年的首要任務是完成「弗拉基米爾大公號」（Knyaz Vladimir）和「喀山號」（Kazan）這兩艘核潛艇的建造，並且交付海軍。

紹伊古當天是在北德文斯克與俄聯合造船公司的代表開會時做了上述表示。

紹伊古指出，俄聯合造船公司下屬企業2019年的造艦計劃當中，包括建造7艘作戰艦艇，其中有3艘是核子動力潛艇、1艘是柴電動力潛艇。他還強調，這些艦艇將決定俄羅斯潛艇部隊的未來面貌，有助國家提升國防力量、鞏固在世界大洋的地位。

弗拉基米爾大公號是從955型核潛艦（北風之神）改良而來，因此又稱北風之神-A（955-A），已於2017年11月下水。改良後的北風之神-A除了配備更強大的聲學效果和傳感器，還增加4個導彈管，能夠攜帶20枚布拉瓦洲際導彈（RSM-56）。由於布拉瓦導彈的射程高達8000公里，每一枚當中還有10發核子彈頭，殺傷力不容小覷。

喀山號則是「亞森級｣（Yasen- class）核潛艇的二號艇，已於2017年3月下水，具備性能先進、火力強大、隱密性高、機動性好等特點，因此又被稱為航母殺手。值得一提的是，喀山號與亞森級首艦「北德文斯克號」相比，除了升級電子戰和自動化系統，在外型、隱匿性和降噪方面也有所優化。外界認為，喀山號能與美國的海狼級、維吉尼亞級核潛艇並駕齊驅。