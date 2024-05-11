貴婦開海神違規左轉撞死文大生！　她爆哭喊「沒看到」下場曝光

記者黃宥寧／台北報導

就讀文化大學國貿系20歲繆姓男大生，去年騎車行經內湖區堤頂大道與港墘路口時，遭洪姓貴婦駕駛瑪莎拉蒂違規左轉高速撞擊，經搶救仍回天乏術。肇事洪女案發後不斷哭說「我沒看到他」，情緒數度崩潰，更被爆有建商丈夫、家境好。士林地檢署偵結，考量洪女積極與被害家屬聯繫並達成和解，予以緩起訴處分。

去年10月18日23時許，58歲洪姓貴婦駕駛要價不菲瑪莎拉蒂lavante休旅車，由堤頂大道2段北向南第2車道，未依號誌指示違規左轉港墘路（左轉箭頭綠燈未亮），與對向沿堤頂大道1段南向北直行重機騎士繆男（20歲）發生碰撞，警消獲報到場後，繆男已失去生命跡象，經送往三總急救，仍宣告不治，洪女並無酒駕情事。

▼洪姓貴婦駕駛海神違規左轉撞上繆姓男大生。（資料圖／記者黃彥傑攝）

翌日下午檢方進行遺體相驗，繆姓男大生的雙親也漏夜從台中北上悲傷認屍，相驗結束低調不發一語，忍淚準備將愛兒遺體運回台中安葬。

而洪女案發後疑受極度驚嚇，不斷暴哭說「我沒看到他...」情緒數度崩潰不已，警詢後被依法移送地檢署，複訊後10萬交保。

案發後，洪女也被起底她家境富裕，有賓利、小牛等名車，建商丈夫在地方、警政圈都有廣闊人脈，甚至擔任過警友會某派出所站長，夫妻平常做人海派。

▼洪女駕駛海神搭載女兒違規左轉，導致20歲男大生閃避不及撞上身亡。（資料圖／記者張君豪翻攝）

偵查時，洪女坦承犯行，深表悔悟，積極與繆家人聯繫且達成和解並履行，尋求平復交通事故造成的創傷，繆家人也表示同意原諒她並予緩起訴處分；檢方認，洪女經此次司法偵查程序，當知所警惕，故依過失致死罪，緩起訴處分，期間為2年。