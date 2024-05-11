　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貴婦開海神違規左轉撞死文大生！　她爆哭喊「沒看到」下場曝光

記者黃宥寧／台北報導

就讀文化大學國貿系20歲繆姓男大生，去年騎車行經內湖區堤頂大道與港墘路口時，遭洪姓貴婦駕駛瑪莎拉蒂違規左轉高速撞擊，經搶救仍回天乏術。肇事洪女案發後不斷哭說「我沒看到他」，情緒數度崩潰，更被爆有建商丈夫、家境好。士林地檢署偵結，考量洪女積極與被害家屬聯繫並達成和解，予以緩起訴處分。

去年10月18日23時許，58歲洪姓貴婦駕駛要價不菲瑪莎拉蒂lavante休旅車，由堤頂大道2段北向南第2車道，未依號誌指示違規左轉港墘路（左轉箭頭綠燈未亮），與對向沿堤頂大道1段南向北直行重機騎士繆男（20歲）發生碰撞，警消獲報到場後，繆男已失去生命跡象，經送往三總急救，仍宣告不治，洪女並無酒駕情事。

▼洪姓貴婦駕駛海神違規左轉撞上繆姓男大生。（資料圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 文化大學二年級繆姓男子撞上違規左轉的海神身亡，遺體運回老家，肇事女駕駛到場。（圖／記者黃彥傑攝）

翌日下午檢方進行遺體相驗，繆姓男大生的雙親也漏夜從台中北上悲傷認屍，相驗結束低調不發一語，忍淚準備將愛兒遺體運回台中安葬。

而洪女案發後疑受極度驚嚇，不斷暴哭說「我沒看到他...」情緒數度崩潰不已，警詢後被依法移送地檢署，複訊後10萬交保。

案發後，洪女也被起底她家境富裕，有賓利、小牛等名車，建商丈夫在地方、警政圈都有廣闊人脈，甚至擔任過警友會某派出所站長，夫妻平常做人海派。

▼洪女駕駛海神搭載女兒違規左轉，導致20歲男大生閃避不及撞上身亡。（資料圖／記者張君豪翻攝）

▲▼ 內湖海神違規左轉，直行機車閃避不及，造成20歲騎士重傷不治 。（圖／記者張君豪翻攝）

偵查時，洪女坦承犯行，深表悔悟，積極與繆家人聯繫且達成和解並履行，尋求平復交通事故造成的創傷，繆家人也表示同意原諒她並予緩起訴處分；檢方認，洪女經此次司法偵查程序，當知所警惕，故依過失致死罪，緩起訴處分，期間為2年。

ET快訊
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅　5人全緩刑

祖孫三代滅門「生前天倫畫面曝」！半年前出遊幫嬤慶生…兇嫌也在場

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅　5人全緩刑

祖孫三代滅門「生前天倫畫面曝」！半年前出遊幫嬤慶生…兇嫌也在場

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

大谷翔平結婚後還是睡10小時　採取二段式睡覺

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

廟會辣妹「遮3點」狂扭　抬腿一揮阿伯站台下猛盯

社會熱門新聞

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

彰化小姊妹家屬簽放棄急救　2醫院繼續拚

屏東驚傳銀樓搶案！　歹徒球棒暴打老闆夫婦遭警壓制

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

三重滅門案破案關鍵！鷹眼神探揪出兇嫌行蹤

三重滅門案　大女兒到分局帶走愛犬「糯米」

女大生遭媽媽男友性侵！痛訴「該做的都有做」

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅

兒涉三重命案逃亡　母接警電話問：狗在哪

即／24歲女婿抵警局！親自抱愛犬「糯米」下車

更多熱門

相關新聞

故宮典藏品圖檔疑遭駭　查無不法士檢簽結

故宮典藏品圖檔疑遭駭　查無不法士檢簽結

故宮博物院疑遭外流典藏品圖檔並於中國淘寶上販售。士檢為釐清有無人員涉外流圖檔或駭客入侵，主動分案偵辦。士檢認為，查無不法事證、外力入侵等，日前把全案簽結。

上場超過48分鐘　卡森斯喊吃不消

上場超過48分鐘　卡森斯喊吃不消

胡瓏貿：卡森斯是我遇過最難守球員

胡瓏貿：卡森斯是我遇過最難守球員

獨／北市37歲男刀傷遭丟包醫院死亡！

獨／北市37歲男刀傷遭丟包醫院死亡！

獨／黃嘉千再告夏克立　2人庭外完美閃過

獨／黃嘉千再告夏克立　2人庭外完美閃過

關鍵字：

士林地檢署緩起訴海神文大生過失致死和解

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面