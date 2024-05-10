自培球員大學期間「性侵女友」！校內健身房逞慾　樂天球團解約

▲李姓運動員與女友談判分手，結果將人帶到校內健身房性侵。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

職業運動員、自主培訓球員李重儀就讀大學期間，曾與女友小花（化名）談判分手，藉故將人帶進健身房性侵，因此被南投地院依照強制性交罪判刑。樂天球團得知消息，10日宣布解除合約關係。

根據判決書內容，李姓運動員就讀大學期間，曾與小花交往，不過2人2022年末時感情不穩，相約11月12日談判分手，地點選在李姓運動員所就讀的大學棒球場旁。

2人談判的地點鄰近健身房，李男於是藉口「戶外蚊子多」，將小花帶進健身房2樓。李男眼見四下無人，於是透過強制手段，逼迫小花就範、性侵得逞。

▲李重儀就讀大學期間，涉嫌性侵女友，近日被判刑。（圖／ETtoday資料照）



小花報警以後，李男在警詢、偵訊時否認犯行，不過後來開庭時坦承犯行、寫下悔過書，並且以84萬元與小花達成和解。

南投地院法官衡量全案的狀況，審理後依照強制性交罪，判他1年8月有期徒刑、緩刑3年，期間交付保護管束，並且不得對小花、小花的家人及親友有任何騷擾、聯絡的行為，也要接受法治教育4次。

▲李重儀涉嫌性侵女友，被樂天球團解約。（圖／翻攝CPBL）



李男被判刑的消息曝光後，樂天桃猿球團立即著手調查，確認被判刑的男子，就是球團內自主培訓的球員，於是解除合約、中止球團活動，目前人已經收東西離隊。