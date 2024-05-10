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女清潔工竟是「127間公司董事」！低調身分被抓包

▲▼洗廁所、馬桶、清潔。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲清潔工在客戶的要求下，擔任許多間公司的董事，結果這些公司涉及洗錢。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

新加坡一名清潔女工阿麗（化名）為了賺外快，前前後後擔任了127間公司的董事，沒想到因為公司涉及洗錢，導致她也被捕。法官審理後，判她須坐牢16天、出獄後5年內不得擔任公司董事。

根據《中國報》報導，阿麗讀到國中三年級以後，沒有再繼續念書，而是輟學出社會，經過多年以後，成為一名清潔工。2015年間，她接觸到了某間負責外包業務的公司，並且透過該公司接到了外國客戶的任務，開始擔任指定企業的董事，直到2018年4月中時，她已經陸續擔任127間公司的董事。

▲▼清潔用品、清潔用具、抹布、打掃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲清潔工為了賺外快，在客戶的指定下擔任許多間公司的董事，結果這些公司涉洗錢，她也因此被捕。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

不過，阿麗並沒有對這些公司進行調查，也沒有查詢外籍董事的資料，甚至連公司做什麼業務都不清楚，只需要在公司的文件上簽名，公司帳戶上有多少錢她完全不知道，就算是拿到支票、公司文件等物，也全是寄到外國顧客手中。

不巧的是，阿麗擔任董事的公司涉嫌洗錢，她也因此被控違反7項牴觸公司法，被一狀告上了法院。

對此，阿麗則向法官坦承，會接受委託擔任公司董事，只是想多賺點外快，因為每間公司每年都會給予2000元（新加坡幣，下同，約新台幣4萬7,900元）的酬勞，她根本沒有督管過公司的任何事務，畢竟只是名義上的董事，自己的真實身分仍是清潔工。

由於阿麗不曉得公司是經營什麼業務，且發現有問題以後，已經盡快離職，她的律師於是向法官請求從輕發落。法官審理後，則判她須入獄16天，出獄後5年內不得再擔任任何公司的董事。

 
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