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獨／新北幼教師上班飲酒還PO限動　當孩童面「邀同事來一杯」

記者楊惠琪／台北報導

新北市鶯歌區一間準公共化幼兒園驚傳有老師在上班時間，疑似在園所內飲酒，還將倒酒畫面PO上個人限動，影片中還寫下「3趴而已很收斂了啦！三罐小事」，讓家長看了直搖頭。《ETtoday新聞雲》稍早向該園所查證，園方證實影片是在園所內所拍攝，但因相關老師目前均已下班，明天會展開調查，如果屬實將懲處。

根據該名老師限動影片，一名老師一早就在園所內「調酒」，把酒精成分3 %的葡萄氣泡酒加入汽水和蒟蒻，一邊調酒還不忘吆喝另名老師「要不要來一杯」，影片背景都是小朋友的嘻笑聲。限動文字上還寫著「3趴而已很收斂了啦！三罐小事」、「早餐就是葡萄汁配蒟蒻，健康和快樂」、「專業的手法，果然是酒國女王」、「一杯不夠，量杯才來湊」。

有家長看到影片直搖頭，對幼兒園老師竟公然在園所內飲酒感到失望，也有家長擔心調酒會不會被幼童誤飲，因幼兒園沒有家長群組，無法提醒其他家長，在友人協助下將影片PO上爆料公社群組。

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該園所表示，經初步察看影片內容，的確是在園所內所拍攝，至於老師是否真的有在上班時間飲酒，以及孩童是否有喝到等情事，因為相關人員都已經下班，已向總公司回報，明天就會啟動調查，強調絕不允許老師上班時間在園所內飲酒，如果屬實，一定會懲處。

對此，新北市教育局表示，教職員上班時間應嚴禁喝酒且不得從事與公務無關的行為，已立即要求該園啟動調查，如查獲屬實，要求園所依規定嚴懲，以杜絕損害幼生權益的情事再發生，若查證屬實絕不寬貸。

▲▼新北準公共幼兒園老師上班疑似飲酒。（圖／翻攝IG）

▲新北準公共幼兒園老師上班疑似飲酒。（圖／翻攝IG）

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