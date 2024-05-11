嘉義公館滯洪池疑「有鱷魚現蹤」！工作人員搜尋3天沒找到

▲嘉義公館滯洪池疑有鱷魚出沒。（圖／嘉義縣政府）



記者柯振中／綜合報導

嘉義縣中埔鄉公所人員7日在公館滯洪池除草，沒想到發現疑似鱷魚的蹤跡，於是立即通報鄉公所、縣府。嘉義縣農業處得知消息，立即派人到場勘查，不過截至10日都沒有尋獲鱷魚的蹤跡，民眾若經過附近時，務必提高警覺。

中埔鄉公所維護人員7日進行除草作業時，在公館滯洪池發現疑似鱷魚的蹤跡，且鱷魚的身長大約2公尺，於是立即通報鄉公所、縣府。

▲▼嘉義公館滯洪池疑有鱷魚出沒。（圖／嘉義縣政府）



嘉義縣農業處得知消息後，派人到場勘查，連續3天都沒有尋獲。此外，由於水利處、農業處及中埔鄉公所9日會勘時，發現滯洪池水位偏高，公所已經開啟出流閘門降低水位，以利尋找鱷魚蹤跡。

▲▼嘉義公館滯洪池疑有鱷魚出沒。（圖／嘉義縣政府）



此外，有民眾表示，鱷魚通常都在下邊坡活動，公所因此會在滯洪池維護坡道設立警示牌、護欄，避免民眾靠近水域。

▲▼嘉義公館滯洪池疑有鱷魚出沒。（圖／嘉義縣政府）



嘉義縣府與公所人員會持續觀察周邊環境，一旦發現鱷魚，會盡速派員捕捉。嘉義縣府提醒，若民眾發現鱷魚，不要恐慌或驚擾，立即撥打119通報，縣府會派農業處委外廠商執行捕捉工作，鄉親切勿貿然捕捉，避免受到傷害。