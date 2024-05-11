地球磁暴來了！氣象署罕發特報「影響24小時」　鄭明典也示警

▲氣象署發布「地球磁暴」預警，持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級。（圖／報天文臉書，圖片來源為Solar and Heliospheric Observatory(SOHO)，下同）

記者閔文昱／綜合報導

太陽表面活耀區8日發生X1.0級太陽閃焰，伴隨日冕拋射物質事件。對此，中央氣象署發布「地球磁暴」預警，並表示預計在11日凌晨至上午將通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，可能影響電力系統或無線電通訊。消息也引發前中央氣象局長鄭明典關注。

氣象署10日表示，因太陽表面活耀區（AR3664）於5月8日發生X1.0級太陽閃焰並伴隨產生顯著的日冕拋射物質事件（CME），預期5月11日凌晨至上午將通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級（Kp=8, G4）。

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氣象署預估影響，在太空飛行器操作系統方面，可能導致表面導電及追蹤問題，飛行器姿態需要進行修正；其他系統方面，管線電流將對預防設計起作用，高頻無線電通訊干擾，衛星定位準確率下降達數小時，低頻無線電通訊中斷，極光活動最低可發生在磁緯45度的地區。

氣象署指出，在台灣多數的群眾生活中會接觸到的電波通訊以行動電話訊號、無線網路或藍芽等頻段為主，這些訊號所用的頻率並不會受到太空天氣的影響。

前中央氣象局長鄭明典也在臉書轉發相關消息，並示警「地球『磁暴（高緯）』預警！」預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級(Kp=8, G4)。