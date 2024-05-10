台大EMBA校友基金會偏鄉理財教育團隊前進新北 金山、清水高中「玩遊戲學理財」

記者陳弘修／台北報導

第22屆台大EMBA校友基金會偏鄉理財教育團隊受邀到新北市金山高中與清水高中兩校合作進行微課程「玩遊戲學理財」，透過學校城鄉交流的機會，18位清水高中、25位金山高中的同學們，在經過一整天活動教學的課程中，認識財金、商管及商務等入門學習，大家都覺得該活動可以與未來大學課程銜接，甚至提前學習實務操作，非常地有意義。

此次活動是由台大EMBA校友基金會慈善公益主委劉珈君帶隊，並邀請台大財金系姜堯民教授，以及自願前往支援的台大EMBA學長姐，將在國外已被廣為研究及推廣財務遊戲及財務教育的觀念，透過精心設計的遊戲，帶入到高中校園。

對於為何會有雙效微課程的想法，劉珈君表示，這是因為有一次清水高中校長賴來展與台大EMBA校友基金會曾文和在餐會中談起偏鄉學校的理財教育課程，由於賴來展曾在金山高中擔任校長，和金山高中校長陳玉桂都是充滿熱忱的教育工作者，加上清水高中以培育具備商務及財金管理人才為目標，恰好與金山高中商業經營、電子商務兩大學程培訓之專業人才方向契合，因此才促成與台大EMBA校友基金會合作辦理此次理財教育課程營隊,提供學生於學習階段建立課程與實務結合之機會。

在此次活動後，清水高中教務主任翁奕剛也特別感謝台大EMBA團隊帶給金山及清水兩校的學生滿滿收穫。他表示，回程時，學生在車上仍滔滔不絕的在分享著當天所學，由此可知今天獲益匪淺，也非常感謝輔導處李金龍主任的安排及規劃，讓大家有這麼好的學習環境，畢竟，學生的認同就是活動最大的肯定。



台大EMBA校友基金會表示，台大EMBA偏鄉理財教育團隊歷來口碑極佳，向來獲得一致好評，本屆基金會簡啟銘董事長除了持續支持，也以「創新、連結、宏觀、傳承」為主軸，持續秉持著服務社會的使命感，在各地辦理更多相關活動，推動向下扎根，讓正確財金觀念深化台灣社會每個角落。