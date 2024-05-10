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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許淑華點京華城案關鍵　蔣萬安認同：若是李四川「就不會補償」

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

針對柯市府時期透過都更容積獎勵的方式補償京華城，使其獲得高達840%的容積，議員許淑華10日點出關鍵，指京華城當年不滿足於560%的容積而對市府提告，想再要12萬平方公尺樓地板面積，但法院判京華城敗訴，但時任的柯市府卻仍予以補償。對此，蔣萬安也認同，若當年主持會議的是李四川，不會讓京華城補償。

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告，許淑華質詢時指出，京華城案，整個案子的開端，就是京華城特別針對560%的容積上限不滿足，還想要再要回12萬平方公尺樓地板面積、3.6萬坪室內面積。

許淑華說，柯市府在接到陳情後就開始研議，當時京華城還去告市府，而法院在2020年7月16日判定市府勝訴，應可向京華城拒絕12萬平方公尺的要求，但當時的柯市府在勝訴後，卻在7月30日都審會議拍板，用都更容積獎勵方式來補償京華城。

面對許淑華詢問是否認同用補償的方式？市長蔣萬安答詢時說，「我不認同，因為法院已經駁回，後來訴訟也撤回，沒有所謂保底12萬平方公尺這件事情」。

許淑華表示，後續變成市府送了京華城5585坪，被監察院糾正，「這個地方是關鍵」，當時會議主持人是彭振聲，如果當時會議主持人是李四川，會同意補償？對此，蔣萬安重申，「不會，法院已經判了駁回」。

許淑華說，如果那時市府不同意補償就沒有後續問題，所以關鍵在這裡。她呼籲，市長不只要請政風調查，也要交給檢調單位，如果當時沒有同意補償，就沒有後續所謂的840％容積率。

許淑華表示，市府不是開空白支票讓人家隨便填，這個部分希望立即調查，因為檢調如果不趕快處理的話，有可能查不出來，也不知道究竟有沒有對價關係。

對此，蔣萬安強調，這部份市府都會去釐清，每個環節都會去了解；政風處長林炤宏也表示，這部分都有在處理。

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