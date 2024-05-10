老翁遇「投資詐騙」3000萬房沒了　女兒說法1錯誤遭出征關FB貼文

▲女網友在臉書痛訴父親遭詐騙集團騙走價值3000萬房子案，蘆竹警分局已通知被害人出面說明釐清案情。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名女網友在臉書上痛訴，76歲父親加入LINE股票操盤群組，最後家中98坪、價值3000萬的房子被詐騙集團過戶騙走。事後，警方查明，老翁將價值3000萬元賣掉後投資，目前血本無歸，但女網友因說法有落差、怒罵「台灣就是一個詐騙天堂」而被網友出征，現已將臉書相關資訊都關閉，貼文也隱藏。

據了解，住在桃園蘆竹的76歲李姓男子，今年1月時，手機LINE突然加入一名自稱「林美曦」的女子，除了平時噓寒問暖外，還關心李男經濟狀況，漸漸取得信任後，向李男推薦使用一款投資軟體，並陸續將錢以面交或臨櫃匯款的方式，交由客服經理儲值至軟體內。

李男起初沒錢投資，為了投資只好將價值3000萬元的房產，以2700多萬元售出，並透過面交6次、匯款2次儲值2590萬元進行投資，被投資群組告知獲利4000多萬元，但需交500多萬元才能領錢，這時老翁才驚覺遇到詐騙，於本月5日向警方報案。

該名女網友在臉書指出，爸爸被詐騙集團欺騙，將房子過戶並貸款1600萬元，但真相竟是爸爸親自賣出後投資。女網友的說法雖與爸爸明顯有出入，但最終仍是遇到詐騙集團沒錯。

警方10日根據李姓被害人描述，曾於今年1月間兩度根據詐團犯嫌指示在蘆竹區某郵局匯款2次，今年4月間在蘆竹區五福宮面交投資款項給詐團人員，至於金額部分目前還在清查確認中，警方專案小組根據李姓被害人描述調閱當時沿線監視畫面，並已成功鎖定1名涉犯嫌與3輛車輛，目前已報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

對此，前桃園市議員王浩宇也在臉書發文說「房子根本沒過戶，是自己把房子拿去賣掉投資敗光」。許多網友看完紛紛留言，「根本就是蕭貪老人慘賠然後想裝無辜」、「爸爸騙女兒，女兒騙網友」、「台灣果然是詐騙天堂，連詐騙受害者和家屬都會隱瞞、扭曲實情來詐取社會同情，甚至還耍小手段帶風向」、「不貪怎會被騙」。

據了解，目前女網友已將臉書所有個資、貼文隱藏及關閉，並附上貼文的全黑圖。