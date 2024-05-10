爸爸請同事幫顧小孩　上完廁所才知「兒被他丟進蝦池」成浮屍

▲男子帶著一歲兒子上班，結果兒子被同事丟進蝦池裡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

泰國羅勇府日前發生恐怖慘案，26歲的男子通皮帕（Thongpipat）帶著一歲的兒子上班，期間請託36歲的同事那塔彭（Nutthapong）幫忙顧孩子，沒想到孩子竟被對方丟進蝦池裡，最終失去了性命。目前警方已將人逮捕，詳情仍待釐清。

根據外媒報導，通皮帕7日帶著一歲的孩子上班，到養蝦場工作，期間因為想上廁所，於是請剛來3天的新同事那塔彭幫忙顧孩子。

進入廁所不久，通皮帕聽見哭鬧聲，於是在廁所內大聲制止、要兒子安靜，接著他又聽到巨大的踹門聲音，以及有物品落入池塘的聲音。

▼ 男子帶一歲兒子上班，結果兒子被同事丟進蝦池。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



通皮帕起初以為，是那塔彭在池塘釣蝦弄出的動靜，出了廁所以後，卻沒有看見孩子，於是他詢問「我兒子在哪裡」，怎知得到「已經丟進池塘」的答案。通皮帕原先以為是在開玩笑，四處張望以後，才發現兒子的遺體真的在水面上漂浮，嚇得他立即喊人來支援。

遺憾的是，儘管經過心肺復甦術搶救，但孩子還是不幸身亡。而警方、醫護人員到場時，那塔彭表現出最久的模樣，不但大聲吵鬧，還拒絕逮捕。警方將人帶回後，對那塔彭進行藥物測試，至於案件經過為何，還要進一步釐清。