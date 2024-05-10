陳佩琪揭退休計畫　「希望能獨立工作有自己的收入」

▲柯文哲與夫人陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪，在聯醫服務36年，7日宣布9月要提早退休。對於自己退休後的計畫，陳佩琪說，說實在她也不知道，但她還是希望自己能獨立工作，有自己的收入，至於退休金，「我是臨時決定退休，自己都還沒搞清楚退休金有多少。」

陳佩琪說，她在宣布退休時提出某些制度窒礙難行，台北市長蔣萬安說，「院外門診部是持續推動公衛，執行醫療分級等業務，簡單講是「一家就診、聯合服務」的概念。」她也不知道他講什麼，跟她提的制度有什麼關係；聯醫則是制式回應，她沒什麼要評論的。

不過，對於衛生局的回應，陳佩琪指出，自己擔任主任以來，一直只有她一人處理這些工作，而業務人手不足，只能靠院區的人義務幫忙處理，如果真的有配置三個人，那麼這些人在哪裡？他們在開診時，院方會派護理師報備前來支援，但人數會根據當天的業務量多寡而定。行政掛號櫃台的人力則時有時無，也是根據當天的業務量報備支援。這種人力配置方式對於他們的工作帶來了困難。

陳佩琪強調，她會努力完成退休前該做的工作，至於為何在柯市府任內不反映，陳佩琪說，已有議員在追蹤兩任市長交辦下來的公衛任務，就由議員去說明就好，她說的是制度上的問題，而非過勞的問題，希望大家不要誤解。