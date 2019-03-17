日奧委會「前皇室」主席涉弊案疑雲　奧運前丟18年主席職位

▲東京奧委會主席竹田恆和有意請辭主席一職。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

日本奧運委員會（JOC）主席竹田恆和因2020東京奧運申辦疑雲受到法國司法部門調查，雖然竹田一再堅持自身清白，但由於形象受損，深怕將影響東京奧運的聲勢，恐將請辭主席一職，就連相關人士也透露，竹田自己有意想辭職。然而距離東京奧運只剩一年，奧委會主席突然下台，也讓外界擔憂是否會影響奧運籌備。

根據《共同社》報導，現年71歲竹田恒和自2001年起擔任日本奧委會主席，目前則是第十個任期，原本預訂於6、7月舉行的高層改選中，竹田被認為極有可能繼續連任，沒想到卻因陷入行賄疑雲，恐將提早下台。法國相關調查部門1月起被爆出，針對相關收賄疑雲進行調查，竹田雖然在記者會上全面否認涉案，但外界卻認為他必須對引發混亂負起責任。

據了解，由竹田擔任理事長的東京奧運申辦委員會涉嫌向新加坡一間諮商公司匯了2億日幣（約台幣5500萬元），其中一部分更被用來收買擁有決定奧運主辦城市投票權的國際奧委會委員。

竹田恆和雖然堅持清白，但按照目前局勢來看，勢必必須請辭下台。相關人士透露，竹田自己也早有辭意，但有人認為，竹田在6月任期滿以前不該辭職。事實上，距離東京奧運開幕不到500天，東京奧委會的主席卻因扯進收賄疑雲被迫下台，讓外界擔心是否會影響到奧運籌備與相關營運。