寵妻無極限！他開法拉利賣烤地瓜　苦學1月只因「老婆愛吃」

▲原田輝和的「超跑地瓜攤車」走到哪裡都能吸引目光。（圖／取自推特@dreamcar5982，下同）



國際中心／綜合報導

日本每到冬天，隨處都能看見賣烤地瓜的小貨車，然而最近東京出現一名男子竟是開著紅色法拉利，後頭拉著一台紅色攤車，上街賣烤地瓜，搶眼裝備馬上就吸引路人目光，引發熱議。烤地瓜攤車老闆表示，烤地瓜只是副業，他真正的本業其實是修車廠老闆，會選擇賣烤地瓜都為了寶貝愛妻。

綜合日媒報導，法拉利地瓜攤老闆原田輝和平時經營一家修車廠，但是每個星期都會空出個一天，開著超搶眼的大紅色法拉利愛車出門賣地瓜。為了讓烤地瓜攤車看起來更有統一性，原田輝和還特地將攤車全部改裝，重新漆成跟法拉利一樣的大紅色。他透露，會有這個想法，其實都是出自於他對妻子的愛意，因此即便一週只會賣出一百多個烤地瓜，也會繼續堅持下去。

すーぱーかーやきいも pic.twitter.com/qe85d6CRSz — Dreamcar5982 (@dreamcar5982) 2019年2月3日

作為修車廠老闆的原田輝和愛車成癡，而太太則是喜歡吃烤地瓜，為了讓太太高興，因此才會想出將「烤地瓜結合跑車」的點子，將兩人喜歡的東西結合在一起。為此，他花了整整一個月的時間，一下班就埋頭苦學烤地瓜的技巧，最後終於在2018年12月成功開業。而「法拉利賣烤地瓜」的噱頭也成功讓他的地瓜攤在網路上爆紅，許多網友更是慕名前來，想要一睹法拉利地瓜攤車的風采。