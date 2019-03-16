新加坡捐血中心80萬筆個資外洩　政府「慢半拍」2月後才發現

▲新加坡1年內已有3起醫療個資外洩事件發生。（圖／記者林世文攝）



國際中心／綜合報導

新加坡再度傳出醫療個資外洩事件，有多達80萬名捐血民眾的個人資料被上傳到不安全的網頁伺服器，其中包括姓名、身分證字號、性別以及血型等資料全都被洩露。據了解，這已經是新加坡1年內第三次的醫療外洩案件，2018年6月新加坡保健服務集團才因受到駭客攻擊，導致150萬筆病患個資遭盜，甚至連總理李顯龍的個資與就醫紀錄也全都被竊取。

根據《聯合早報》報導，網路供應商Secur Solutions Group（簡稱SSG）1月9日應衛生科學局要求，更新捐血者資料，沒想到卻將80萬8201筆捐血者的個資上傳到一個不安全的網路伺服器當中，導致捐血者的姓名、身分證字號、性別、身高與體重的資料全都暴露在危機中。直到3月13日，網路安全專家才發現其中的資安漏洞，連忙向衛生科學局檢舉，而衛生科學局長庄美玲也出面向全體捐血者道歉。

事實上，新加坡保健服務集團早在2018年6月就曾遭到駭客攻擊，造成150萬名病人的個資與就醫紀錄被竊取，就連總理李顯龍也包含在內，更被稱為是新加坡史上最大規模的網路攻擊。另外，有新加坡官員1月被爆出惡意洩露1萬6600名愛滋病帶原者與相關人員的個資。