空難現場滿地屍塊！救援隊挖到「5歲小手掌」乾嘔：我想見朋友一面

▲衣索比亞班機空難現場。（圖／路透社，下同）

國際中心／綜合報導

「現場躺滿屍身真的特別嚇人……」衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）波音737 MAX 8客機10日起飛後墜毀，造成機上157人全數罹難，其中包括8名中國旅客。中國交通建設的救援隊員趙志偉眼睛佈滿血絲，連續30個多小時在廢墟裡搜尋找人，因為在罹難名單中，剛好其中一人是他的朋友，他想見朋友最後一面，「不到最後一刻，我不想放棄。」

得知飛機墜毀，趙志偉第一時間與中國救援隊來到失事現場，眼前看到的是巨大、冒黑煙的空難現場，據他形容，他看不見飛機的前頭，滿地都是飛機的零件，以及那些罹難者的遺體屍塊和行李物品的殘骸，「看得頭皮發麻……」他向記者表示，現場景象導致他胸口非常悶，內心也如一塊大石壓著，幾乎要讓他發瘋了。

趙志偉在期間發現了罹難者的遺體殘骸，是一個5歲左右小孩的小手掌，他當下看了快吐了，身邊的同事趕緊去拍了拍的肩膀，希望他能振作起來。現場幾乎沒有其他的聲響，僅有挖土機操作的聲音，氣氛凝結，所有救難人員都緊張地、小心翼翼搜索著每一寸土地。

8名中國旅客罹難，其中一位死者是中國航空工業集團的職員金也淘，也是趙志偉的朋友。趙志偉連續30個多小時在廢墟裡搜尋找人，眼睛已經佈滿了血絲也不願意休息，徒手在殘骸碎片中，一遍又一遍翻找。他想見朋友最後一面，也想給其他罹難者的家人一個交代，「不到最後一刻，我不想放棄。」

天氣炎熱，救災環境也相當惡劣，開始有難聞的氣味，頭頂上也有盤旋的烏鴉。即使如此，趙志偉仍沒有放棄，他的臉被晒得紅通，他戴著口罩努力翻找遺物，直到最後一台挖土機在12日停止救援搜索工作。他眼眶泛紅、哽咽說：「我真的好想為朋友和遇難的同胞做點什麼，想把他們的遺物找出來，可是我什麼都沒有找到，心裡特別難受。」