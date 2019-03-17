全球2052城市學生罷課　抗議政府無視氣候變遷：不改變那教育意義何在？

▲美國學生手持「讓地球再次偉大」標語諷刺川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

全世界123國、2052個城市的學生15日踏出教室、走上街頭，響應「周五為未來奮鬥」活動，要求「大人們」正是氣候變遷對地球帶來的傷害。抗議學生表示，「如果擁有權力的人不願有所改變、不願傾聽我們的聲音，那教育的意義在哪裡？」

瑞典16歲少女雷塔・桑柏格（Greta Thunberg）自去年8月開始進行「周五為未來奮鬥」（Fridays For Future）抗議活動，她每週五都會罷課到國會前高喊「正視氣候變遷」。上個月她在歐洲經濟與社會委員會（EESC）演講中痛批，比起說學生罷課是浪費時間，「政治人物才真的是在消耗拯救地球的寶貴時間。」

▲▼全球各大城市學生罷課抗議政府無視氣候變遷。（圖／路透）



住在美國科羅拉多州12歲的科爾曼（Haven Coleman）在華盛頓特區的記者會上表示，「數千名、數十萬名，甚至是數百萬名來自世界各地的學生，選擇在今天罷課並不是因為想翹課，而是因為我們會害怕，氣候變遷已經成為我們未來生活最大的威脅。」這些學生每年都生活在溫度不斷創新高的環境中，極端氣候也將成為常態，若採取行動，那麼他們這代將面臨災難性的後果。

澳洲與紐西蘭的學生高舉「改變政治而不是改變氣候」（Change the politics. Not the climate）的標語，在政府前廣場抗議。印度新德里以及歐洲各大城市也有大批學生湧入街頭。巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）肯定學生行動，並表示，「作為成年人和政治領導人，我們有責任向這些孩子學習，實現他們想要和可以信賴的未來。」

▼全球各大城市學生罷課抗議政府無視氣候變遷。（圖／路透）