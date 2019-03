全球2052城市學生罷課　抗議政府無視氣候變遷：不改變那教育意義何在？

▲美國學生手持「讓地球再次偉大」標語諷刺川普。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

全世界123國、2052個城市的學生15日踏出教室、走上街頭,響應「周五為未來奮鬥」活動,要求「大人們」正是氣候變遷對地球帶來的傷害。抗議學生表示,「如果擁有權力的人不願有所改變、不願傾聽我們的聲音,那教育的意義在哪裡?」

瑞典16歲少女雷塔・桑柏格(Greta Thunberg)自去年8月開始進行「周五為未來奮鬥」(Fridays For Future)抗議活動,她每週五都會罷課到國會前高喊「正視氣候變遷」。上個月她在歐洲經濟與社會委員會(EESC)演講中痛批,比起說學生罷課是浪費時間,「政治人物才真的是在消耗拯救地球的寶貴時間。」

▲▼全球各大城市學生罷課抗議政府無視氣候變遷。(圖/路透)



住在美國科羅拉多州12歲的科爾曼(Haven Coleman)在華盛頓特區的記者會上表示,「數千名、數十萬名,甚至是數百萬名來自世界各地的學生,選擇在今天罷課並不是因為想翹課,而是因為我們會害怕,氣候變遷已經成為我們未來生活最大的威脅。」這些學生每年都生活在溫度不斷創新高的環境中,極端氣候也將成為常態,若採取行動,那麼他們這代將面臨災難性的後果。

澳洲與紐西蘭的學生高舉「改變政治而不是改變氣候」(Change the politics. Not the climate)的標語,在政府前廣場抗議。印度新德里以及歐洲各大城市也有大批學生湧入街頭。巴黎市長伊達戈(Anne Hidalgo)肯定學生行動,並表示,「作為成年人和政治領導人,我們有責任向這些孩子學習,實現他們想要和可以信賴的未來。」

▼全球各大城市學生罷課抗議政府無視氣候變遷。(圖/路透)