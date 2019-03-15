　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

亞斯伯格16歲少女「為氣候每周五罷課」　獲提名諾貝爾和平獎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 瑞典少女雷塔・桑柏格（Greta Thunberg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 瑞典少女雷塔・桑柏格（Greta Thunberg）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

瑞典一位16歲少女雷塔・桑柏格（Greta Thunberg）從去年8月開始，每周五霸課，到瑞典議會門口靜坐，抗議大人不關心氣候變遷。患有亞斯伯格症的她倡議行動「周五為未來奮鬥」（Fridays For Future）引發全球浪潮，如今她獲提名諾貝爾和平獎。

桑柏格經常頂著招牌辮子、身穿紫色衣服現身集會，至今有超過100個國家、1700個城鎮的師生聲援她，台灣也不例外。此外，有德國支持者製作她的人形花車，巨大的人形看起來相當有正義感。世界各地學生預計一同在15日與雷塔・桑柏格攜手宣示，讓全球一起展開綠色行動。

▲▼ 瑞典少女雷塔・桑柏格（Greta Thunberg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 全球各地都有人響應雷塔・桑柏格的倡議。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 瑞典少女雷塔・桑柏格（Greta Thunberg）。（圖／達志影像／美聯社）

澳洲17歲的男孩索普（Toby Thorpe）是雷塔・桑柏格的響應者之一，他在塔斯馬尼亞省首府荷巴特（Hobart）發起罷課，因為他希望未來幾世代的人們都能夠想受島上的自然之美。

南韓17歲少女金淑鏡（音譯，Seo-gyung Kim）在首爾發動反核電廠的運動。她說，許多大人把氣候變遷的重擔交給後代，「我不了解我的政府為何不在可再生能源領域上，投入更多資金。」

ET快訊
房東漲租開價30萬！臨江街夜市60年老店「青島豆漿」熄燈
特斯拉「平價電動休旅」來了！Model Y只賣120萬

關鍵字：諾貝爾,氣候,瑞典,Greta Thunberg

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

亞斯伯格16歲少女「為氣候每周五罷課」　獲提名諾貝爾和平獎

不斷更新／基督城槍擊恐達30死！「槍手直播」掃射2座清真寺…4人被逮

聽連環槍響驚醒…下秒中彈男家門口求助　紐男嚇慘：從沒想過會有這種事

北愛爾蘭「血腥星期日」14死！英國退伍傘兵被起訴　受害家屬：還沒結束

北韓擬中止與美無核化協商「決不讓步」　金正恩將發表聲明

慎入！紐國槍手直播畫面曝光　走廊卡位阻逃生…換3次彈匣掃射倒地人群

紐西蘭驚爆連環槍擊！2清真寺1醫院淪陷　基督城全城封鎖

基督城2座清真寺遭槍擊血洗！紐西蘭總理：史上最黑暗的一天

轉型所逼？　臉書產品長、WhatsApp副總裁宣布離職

如何增強免疫力？　醫師：挖鼻孔吃鼻屎+撿掉地上食物吃

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

鄧超指甲「被4歲女兒惡搞」　 一看成果崩潰：能放過我嗎！

任容萱約會185cm男模　認了：跟我的理想型很接近

鄭俊英現身警廳！　 道歉音量極小：我會誠實接受警方調查

台中嬤出門買菜...迷路好幾個小時　太累惹！瞬間「斷線」倚著員警睡去

李歌手被爆是「CNBLUE李宗泫」　超露骨對話炫耀：昨天和XX做了！

亞斯伯格16歲少女「為氣候每周五罷課」　獲提名諾貝爾和平獎

不斷更新／基督城槍擊恐達30死！「槍手直播」掃射2座清真寺…4人被逮

聽連環槍響驚醒…下秒中彈男家門口求助　紐男嚇慘：從沒想過會有這種事

北愛爾蘭「血腥星期日」14死！英國退伍傘兵被起訴　受害家屬：還沒結束

北韓擬中止與美無核化協商「決不讓步」　金正恩將發表聲明

慎入！紐國槍手直播畫面曝光　走廊卡位阻逃生…換3次彈匣掃射倒地人群

紐西蘭驚爆連環槍擊！2清真寺1醫院淪陷　基督城全城封鎖

基督城2座清真寺遭槍擊血洗！紐西蘭總理：史上最黑暗的一天

轉型所逼？　臉書產品長、WhatsApp副總裁宣布離職

如何增強免疫力？　醫師：挖鼻孔吃鼻屎+撿掉地上食物吃

宜蘭國民運動中心變特賣場　民眾批：不倫不類

這！就是美女／呆萌Vivian　擁有F級身材+白皙美腿

偷車賊小心！TOYOTA新車內建「射」你滿臉的防盜催淚瓦斯

貴婦問話都不回！空少怒爆發　印傭「天真幫回這句話」…網罵翻：夠擊敗

聞香而來！「現代版柑仔店」秘密武器熱銷　月銷量達18萬條

網路霸凌讓黃光芹辭主持棒　王浩宇指韓粉「4大族群」

亞斯伯格16歲少女「為氣候每周五罷課」　獲提名諾貝爾和平獎

大專棒聯／南華贏球心法「禪修」　養出球員強心臟

不用飛奈良！快衝嘉義「逐鹿部落」摸摸、餵食梅花鹿大軍

股期雙市喊衝！台股點火飛越前高　台指期也帶量攻上10414點

國際熱門新聞

14歲國中生帶女友私奔！被逮才..

貧乳錯了嗎？她搭機穿這樣被請下..

17歲女「臉皮消失」慘露頭骨、..

他算出月經花費　要女人停止抱怨

紐國槍手掃射畫面曝光　掃射倒地..

女遭槍擊陳屍街頭　警採證到一半..

更新／基督城槍擊2死　槍手掃射..

母帶4歲兒「拍成人片」販售　3..

日本24歲天才IQ188　現在..

737 MAX全球停飛　美承認..

即／英國會412比202　尋求..

慶祝成年去跳傘！　降落傘打開變..

科學家發明全球第一台「時光機」

小北極熊給媽咬耳朵：媽，我愛你

更多熱門

相關新聞

月薪7萬！瑞典開「超強爽缺」　上班內容是打卡

瑞典近日出現一項「爽缺」廣告，這個職位的工作內容超簡單，只要每天在上班跟下班時間，到瑞典哥德堡的Korsvägen打上下班卡即可，沒有其他要做的事情，就算在上班中睡覺、耍廢都沒人管，而月薪竟然還高達2280美元（約7萬元台幣），引起許多人的關注！

拉美情懷！府中15選映馬奎斯紀錄片

員工想創業免離職　直接給6個月假

瑞典女孩為氣候罷課　7千人響應

夢幻！住「奇幻樹屋」看極光入眠

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 311地震 王金平 衣索比亞空難 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 理科太太 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

李宗泫「伸手碰觸女偶像」全都錄

「想念大OO」老公床戰閨蜜10年↑對話曝光

媽祖衝進告別式！停4分送老信徒阿嬤

女星35分鐘淫片瘋傳！媽崩潰留遺書

吵架轉頭走　正妹花博公園遭惡狼逼吹樂器

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

感情不順！七爺曝她前世種惡因

老公跟20歲妹跑！人妻298字告白被網讚翻

勝利開趴驚見台3大咖男神　包廂狂歡照流出

年輕醫墜樓亡　告別式僅1同仁參加

李宗泫全認了！看過鄭俊英淫片「要女人玩」

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」

貧乳錯了嗎？她搭機穿這樣被請下飛機

貝克漢被惡整變臉！中斷錄影「真實反應」被推爆

繞境沒去他家怒脫隊！白沙屯媽顯靈

更多

最夯影音

更多

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面