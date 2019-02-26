台師大解析40隻粉紅鸚嘴　發現物種適應環境變遷關鍵是「遺傳突變」

▲台師大解析粉紅鸚嘴，發現物種適應環境變遷關鍵是「遺傳突變」。（圖／臺灣師範大學提供）

記者許展溢／台北報導

全球氣候變遷造成環境急遽變化，台灣師範大學和國內研究人員跨國組成研究團隊，針對廣泛分佈在台灣不同海拔鳥類「粉紅鸚嘴」，進行全基因組變異分析，並與東亞大陸粉紅鸚嘴的遺傳變異進行比較，發現與不同海拔環境適應相關的遺傳突變，主要是由台灣與大陸族群在10至15萬年前分家前的祖先承襲而來，而非近期才產生新突變。

台灣師範大學今（26日）舉行學術成果研究發表會，生命科學專業學院教授李壽先帶領碩士班研究生賴郁婷，及國內外包括國家衛生研究院、東華大學、台灣特有生物研究中心、中央研究院、美國馬利蘭大學、北京師範大學及海南師範大學等單位研究人員說明研究成果，已刊登在國際頂尖科學期刊「美國科學院院刊」。

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▲李壽先強調，物種存續與否，和他們是否能適應不斷變化的環境息息相關。（圖／台灣師範大學提供）

李壽先表示，研究先對1隻粉紅鸚嘴雄鳥完整的遺傳密碼，也就是基因組，進行解碼，然後針對分佈在台灣中央山脈兩側高低海拔間共40隻粉紅鸚嘴基因組的遺傳變異進行分析，發現基因組內有29個與高低海拔環境適應相關的區域。

▲李壽先帶領賴郁婷等人進行全基因組變異分析。（圖／台灣師範大學提供）

研究團隊指出，也比較另外40隻來自廣西至吉林的粉紅鸚嘴基因組，發現對台灣不同海拔環境適應的突變，約百分之90也可在亞洲大陸的粉紅鸚嘴族群中發現。由於基因組序列分析顯示台灣和亞洲大陸上的粉紅鸚嘴是在10至15萬年前才分家，因此台灣與亞洲大陸上粉紅鸚嘴所共有的遺傳突變，應該是繼承自他們最後一次分家前的共同祖先。

團隊進一步說明，粉紅鸚嘴在台灣不同海拔的分佈，應是1萬8千年前最後一次冰河期結束後，隨著氣候不斷變暖，分佈範圍由低海拔不斷向高海拔擴張結果，由於近期人類活動所導致地球的升溫，也會造成生物的分佈範圍向高海拔移動，因此，這項研究結果有助於了解生物未來將如何在暖化下，應對環境的變遷。

▲團隊表示，基因組序列分析顯示台灣和亞洲大陸上粉紅鸚嘴在10至15萬年前才分家。（圖／臺灣師範大學提供）

李壽先強調，物種存續與否，和他們是否能適應不斷變化的環境息息相關，因此這項研究的結果在生物保育上有重大的意義，保育一個物種除要維持，甚至增加它的數量外，更要避免或減緩這個物種遺傳多樣性的丟失，這樣物種才能有足夠的潛能，應對持續的環境變化，同樣，遺傳多樣性較低的物種，由於缺乏足夠變異，將不易適應未來的環境變化，而容易滅絕，因此將需要較多保育上的關注，以確保這些物種的長期存續。