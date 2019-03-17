全新改版錢花哪去？旅客抱怨「狂拿橘舊車票」　高鐵回應了

▲近日有民眾抱怨，為何高鐵明明推出新的車票（左），自己卻還是拿到舊的（右）。（圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華／台北報導

全新大改版高鐵車票於去（107）年11月22日推出，將磁票底色由橘色改為白色，字體放更大，座位資訊也更清晰。不過《ETtoday新聞雲》近日卻接獲民眾投訴，「自己坐高鐵永遠都拿到舊（橘）車票」，質疑高鐵全新改版的錢都花到哪了。對此，台灣高鐵公司回應，舊版磁票因仍有庫存，會販售到沒有為止，同時透露庫存將用罄，旅客很快就都是拿到新票卡了。

民眾無奈表示，自己是高鐵通勤族，每每期待拿到新白色車票的時候，都是失望收場，仍是舊的橘色車票，感到相當納悶為何去年推出今（108）年拿到卻還是用舊的，質疑「全新改版錢都花到哪去了」。

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▲高鐵車票去年11月進行全面改版。（圖／記者賴文萱攝）

針對此事，高鐵公司回應，高鐵自去年11月22日推出新版磁票，舊版磁票因仍有庫存，將持續販售到用罄為止。目前庫存的橘色磁票已逐漸用罄，預計很快即可售完。高鐵公司同時強調，舊版橘色磁票仍為有效車票，敬請旅客安心使用。

高鐵車票去年首度進行改版，設計兼具美觀與實用，運用具有流動感的橘、灰二色線條，象徵高鐵來回穿梭的流動不息；在車票上半部主要呈現乘車資訊，特別將搭乘車次字體放大，並將出發與抵達起訖站的時間，緊接在出發／抵達地點之後，以更加符合旅客的閱讀乘車資訊的習慣；此外，在車票中間位置提供明顯的座位資訊，包括車廂、商務／標準、座位，方便旅客上車後迅速入座；同時，車票底部仍保留購票資訊，方便旅客核對，特別透過排版調整，讓資訊更加一目了然。