板橋公寓5樓火警伴爆炸聲　9人受困屋內遭救出

▲板橋四川路巷弄內公寓發生火警，消防人員迅速救出受困的9名住戶。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市板橋區四川路二段一處巷弄內的公寓5樓，16日凌晨2時許突然傳出火警，火勢從公寓5樓陽台竄出，伴隨著爆炸聲，屋內當時有9人受困，警消獲報後趕抵現場，立即拉水線滅火，並派遣人員進入火場救人，火勢很快被撲滅，受困的9名住戶也順利被救出送醫。

新北市消防局第一大隊副大隊長翁育稔表示，消防隊獲報趕抵現場時，公寓五樓陽台有冒出火煙，報案人也就是屋主向消防隊表示，還有7名大人及2位幼童受困在火場內，消防隊員立即拉出水線滅火，所幸火勢燃燒範圍僅在公寓陽台，很快就被救難人員撲滅。

消防人員隨後進入火場，將受困於房間內的9人依序救出，其中多名受困住戶都遭到濃煙嗆傷，救護人員立即給予氧氣治療，並將他們送醫檢察，目前救出的9人意識都清楚，皆無生命危險。有鄰居表示，火災發生當下，有聽到疑似氣爆聲，但消防人員入內察看，並未發現瓦斯外洩情形，至於起火原因及財物損失，翁育稔認為還要由火調人員進一步釐清。

▲▼男童首先被消防人員救出送醫。（圖／記者趙永博攝）



▲受困住戶被救出後，痛苦的躺在擔架上。（圖／記者趙永博攝）



▲受困住戶一臉驚恐的被救出。（圖／記者趙永博攝）



▲▼消防人員連續救出2名女住戶。（圖／記者趙永博攝）



▲▼最後將2名男性住戶救出後，消防人員確認屋內無人受困。（圖／記者趙永博攝）



▲消防人員迅速到場，拉起水線進火場救火。（圖／記者趙永博攝）