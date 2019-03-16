　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

板橋公寓5樓火警伴爆炸聲　9人受困屋內遭救出

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼板橋四川路巷弄內公寓發生火警，消防人員迅速救出受困的9名住戶。（圖／記者趙永博攝）

▲板橋四川路巷弄內公寓發生火警，消防人員迅速救出受困的9名住戶。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

新北市板橋區四川路二段一處巷弄內的公寓5樓，16日凌晨2時許突然傳出火警，火勢從公寓5樓陽台竄出，伴隨著爆炸聲，屋內當時有9人受困，警消獲報後趕抵現場，立即拉水線滅火，並派遣人員進入火場救人，火勢很快被撲滅，受困的9名住戶也順利被救出送醫。

新北市消防局第一大隊副大隊長翁育稔表示，消防隊獲報趕抵現場時，公寓五樓陽台有冒出火煙，報案人也就是屋主向消防隊表示，還有7名大人及2位幼童受困在火場內，消防隊員立即拉出水線滅火，所幸火勢燃燒範圍僅在公寓陽台，很快就被救難人員撲滅。

消防人員隨後進入火場，將受困於房間內的9人依序救出，其中多名受困住戶都遭到濃煙嗆傷，救護人員立即給予氧氣治療，並將他們送醫檢察，目前救出的9人意識都清楚，皆無生命危險。有鄰居表示，火災發生當下，有聽到疑似氣爆聲，但消防人員入內察看，並未發現瓦斯外洩情形，至於起火原因及財物損失，翁育稔認為還要由火調人員進一步釐清。

▲▼板橋四川路巷弄內公寓發生火警，消防人員迅速救出受困的9名住戶。（圖／記者趙永博攝）

▲▼男童首先被消防人員救出送醫。（圖／記者趙永博攝）

▲▼板橋四川路巷弄內公寓發生火警，消防人員迅速救出受困的9名住戶。（圖／記者趙永博攝）

▲▼板橋四川路巷弄內公寓發生火警，消防人員迅速救出受困的9名住戶。（圖／記者趙永博攝）

▲受困住戶被救出後，痛苦的躺在擔架上。（圖／記者趙永博攝）

▲▼板橋四川路巷弄內公寓發生火警，消防人員迅速救出受困的9名住戶。（圖／記者趙永博攝）

▲受困住戶一臉驚恐的被救出。（圖／記者趙永博攝）

▲▼板橋四川路巷弄內公寓發生火警，消防人員迅速救出受困的9名住戶。（圖／記者趙永博攝）

▲▼消防人員連續救出2名女住戶。（圖／記者趙永博攝）

▲▼板橋四川路巷弄內公寓發生火警，消防人員迅速救出受困的9名住戶。（圖／記者趙永博攝）

▲▼板橋四川路巷弄內公寓發生火警，消防人員迅速救出受困的9名住戶。（圖／記者趙永博攝）

▲▼最後將2名男性住戶救出後，消防人員確認屋內無人受困。（圖／記者趙永博攝）

▲▼板橋四川路巷弄內公寓發生火警，消防人員迅速救出受困的9名住戶。（圖／記者趙永博攝）

▲▼板橋四川路巷弄內公寓發生火警，消防人員迅速救出受困的9名住戶。（圖／記者趙永博攝）

▲▼板橋四川路巷弄內公寓發生火警，消防人員迅速救出受困的9名住戶。（圖／記者趙永博攝）

▲消防人員迅速到場，拉起水線進火場救火。（圖／記者趙永博攝）

ET快訊
逃過血腥補搶！大馬男「躺地裝屍體」救一命　紐西蘭屠殺49死
「有的藝人每天上夜店」JYP勸世：要誠實活著　4年後網全懂了

關鍵字：火警,火災,公寓,氣爆,陽台,板橋,受困

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

板橋公寓5樓火警伴爆炸聲　9人受困屋內遭救出

快訊／板橋公寓驚傳墜樓　少年肢體變形送醫急救

北市大巨蛋深夜移樹　北市警動員50人徹夜站崗

台中驚傳女司機遭強摸！顫抖崩潰喊「不要～」地獄59秒影片　網怒肉搜

搶走老婦38萬現金爽躲摩鐵　23歲男準備女陪侍、毒品慶功前落網

國中時和學長「在廁所壞壞」！隔天被全班譏笑...學妹悶氣10年喊告性侵

19歲工人摔5樓慘死「被拖到馬路」！領班怕停工　竟捏造假車禍

淡大女離奇溺斃溝渠案　同行少年昏睡3天醒來說全忘了

回收撿到17萬！他幫破解「加密筆電」　竟挖出超展開感人故事

「為什麼丟下我...」妻子開心整理家務　他拔開電線上吊死在衣櫃

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

台灣舞團帶王力宏歌曲登《達人秀》　超強功夫舞奪「黃金按鈕」！！

3歲兒成植物人僅3萬6和解金　單親母淪「八大」咬牙苦撐

首享天倫！白人夫妻初見南非養子　一聲「爹地、媽咪」讓她感動緊抱

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

蕭敬騰.許書豪金曲獎上比大小　一聲「哥哥」...真的寫出一首歌！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

板橋公寓5樓火警伴爆炸聲　9人受困屋內遭救出

快訊／板橋公寓驚傳墜樓　少年肢體變形送醫急救

北市大巨蛋深夜移樹　北市警動員50人徹夜站崗

台中驚傳女司機遭強摸！顫抖崩潰喊「不要～」地獄59秒影片　網怒肉搜

搶走老婦38萬現金爽躲摩鐵　23歲男準備女陪侍、毒品慶功前落網

國中時和學長「在廁所壞壞」！隔天被全班譏笑...學妹悶氣10年喊告性侵

19歲工人摔5樓慘死「被拖到馬路」！領班怕停工　竟捏造假車禍

淡大女離奇溺斃溝渠案　同行少年昏睡3天醒來說全忘了

回收撿到17萬！他幫破解「加密筆電」　竟挖出超展開感人故事

「為什麼丟下我...」妻子開心整理家務　他拔開電線上吊死在衣櫃

辣模曝與台男初夜！套套都拆了「破處失敗」：他那邊太小了

美股全面收紅！道瓊漲138點　標普500、那斯達克創「最高收盤紀錄」

週末就出發去香港！沒吃會後悔的10大美食　燒鵝、蛋塔每一家都是經典

高通勝訴了！法院陪審團判「蘋果侵犯3專利」　iPhone手機欠賠9.57億

堅持蓋圍牆！川普上任2年「首度用否決權」　駁回國會決議討經費

板橋公寓5樓火警伴爆炸聲　9人受困屋內遭救出

快訊／板橋公寓驚傳墜樓　少年肢體變形送醫急救

2019關鍵報告 12星座性愛秘密大曝光！

北市大巨蛋深夜移樹　北市警動員50人徹夜站崗

台中驚傳女司機遭強摸！顫抖崩潰喊「不要～」地獄59秒影片　網怒肉搜

阿柴剃完毛照鏡子「秒定格」 看到新造型眼神死：這是誰...

社會熱門新聞

虐死4歲女童　狠心姨丈判17年

紅牌重機腿上狂搖　男眼神絕望直..

19歲工人摔死！領班怕停工　竟..

吵架轉頭走　正妹花博公園遭惡狼..

妻子開心整理家務　他拔開電線上..

「想念大OO」老公床戰閨蜜10..

國中時嘗禁果　10年後告學長性..

台科大研究生疑偷窺　被抓包後從..

百萬「海神」趕時間停急診室大門..

年輕醫墜樓亡　告別式僅1同仁參..

女司機遭性騷！地獄59秒影網怒..

他斷氣前將17萬塞包包！老婆誤..

騎士路口繞圈閃過死神　後方機車..

即／50黑衣人包圍殯儀館！要幫..

更多熱門

相關新聞

伸港民宅失火　疑拜天公釀災

彰化縣第1選區立委補選，15日選戰正在如火如荼的進行，伸港鄉下午4點傳出民宅頂樓火災，消防人員出動大批消防人員前往搶救，初步了解沒有人員受困，由於起火點在頂樓，懷疑是拜天公不慎才釀災。

即／板橋工人「墜6米高」摔入地下2樓命危

陽台變浴室！網笑曝房東「暗黑陰謀」

蘇澳氣爆3人亡　兩老要賠15戶鄰居

燒垃圾引發火警　老翁手燒傷送醫

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

虐死4歲女童　狠心姨丈判17年

JYP勸世語錄「藝人要誠實活著」

逃過血腥補搶　大馬男裝死救一命

高嘉瑜登潮流雜誌「雪白美腿」全露

《星光》戴安娜要和2年女友結婚了

紅牌重機腿上狂搖　男眼神絕望直視前方網笑翻

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

吃蕉10天鏟3公斤！她推2時間效果好

19歲工人摔死！領班怕停工　竟製造假車禍

吵架轉頭走　正妹花博公園遭惡狼逼吹樂器

鄭俊英好友爆道歉真相：全是演的

妻子開心整理家務　他拔開電線上吊死在衣櫃

BIGBANG入伍前最擔心勝利！「我們無法保護你」

「想念大OO」老公床戰閨蜜10年↑對話曝光

鄭俊英睡遍全球女人！聖誕節買春：禮物呢

更多

最夯影音

更多

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

台灣舞團帶王力宏歌曲登《達人秀》　超強功夫舞奪「黃金按鈕」！！

3歲兒成植物人僅3萬6和解金　單親母淪「八大」咬牙苦撐

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面