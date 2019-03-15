小黑狗抬腳噴黃尿！濃騷味「瀰漫全超商」...主人冷眼跩嗆：去檢舉啊

地方中心／新竹報導

新竹一名婦人帶著小黑狗進到超商，沒想到竟然放任狗狗朝店內商品噴尿，這樣就算了，居然還裝作沒看見，被發現後還嗆店員「你去檢舉啊」，囂張行徑令人傻眼，整段過程都被拍下放上爆料公社。許多網友看完後紛紛表示，「這種人就應該把他跟狗照片貼在門，禁止進入。」

▲小黑狗抬起腳撒尿。（圖／爆料公社，下同）



店員透過友人PO網氣憤表示，婦人帶狗進超商消費，看到狗狗抬起腳尿尿不但沒有阻止，甚至還用身體去阻擋別人視線，搞得全店都是狗狗踩踏過的黃尿，還飄出濃濃的尿騷味，用漂白水來回擦幾次味道才散去，「真的是夠扯，傻眼到爆炸，請問各位有甚麼辦法能夠制裁這種主人？」

店員指出，這名婦人是常客，已經幫她清理超過10多次，也曾經勸導勿再把狗帶進店中，但都沒有獲得改善，過程皆被無視、裝沒聽到，甚至還遭嗆「好啊那你去檢舉啊」，態度相當狂妄。

▲小黑狗再次抬起腳撒尿，主人還回頭看。



▲主人把頭轉回，當作什麼事情都沒發生。



許多網友看完後紛紛留言「截圖主人的頭像請大神肉搜」、「商品毀損直接叫他買單，不買單就報警，結案」、「就是有這種主人，連累其他養狗的人」、「沒水準，主人的問題很大」。

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