台大熱舞社揭開杜鵑花節　管中閔：三位副校長組工作小組明年跳

▲台大杜鵑花節今登場。（圖／翻攝台灣大學官網）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學16日舉辦第23年的「台大杜鵑花節」，同一時間也在台大體育館舉辦台大學系，社團博覽會，杜鵑花節開幕現場由台大熱舞社開場，台大校長管中閔致詞時趣味表示，看完熱舞社的動態表演，自己站在這邊好無趣，剛剛在台下建議三位副校長，明年換三位副校長跳給大家看，未來要組成一個工作小組，星期一會議一結束，就是三位副校長練舞時間。

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▲杜鵑花節開幕現場由台大熱舞社開場 。（圖／記者崔至雲攝）

三月天是春暖花開的時節，杜鵑花恣意地綻放在台大校園，台大今年杜鵑花節主軸為「杜鵑盛放‧臺大好FUN」。管中閔致詞時表示，杜鵑花節的開始，也代表台大新的一年的新氣象，未來台大將加強培育人才，並建構創新、開放、跨領域的學習環境為核心，開設彈性且契合時代的課程，並深化與落實國際鏈結合作，培養學生成為國際一流人才。

在招生方面，管中閔指出，台大將主動出擊，推動「擴大希望，爭取菁英」政策，一方面增加弱勢生的希望入學，一方面以各種方式爭取頂尖學生，同時，在招生過程中，也將強化國際化環境建設，擴大與台大系統學校的合作，期待能吸引更多優秀學生選擇台大就讀。

▲台大校長管中閔、台灣師範大學校長吳正己、台灣科技大學校長廖慶榮等師長為台大杜鵑花節揭開序幕。（圖／記者崔至雲攝）

台灣師範大學校長吳正己也開玩笑說，剛剛看到熱舞社表演，細胞不自覺跳起來，未來三校校長應該一起起跳舞，引來台下一陣歡呼。吳正己也說，從熱舞社的表演，以及台大杜鵑花節就可以看到，台大學生不只會念書，其他方便也有很好的發展，期望未來三校系統能做到良好的社會責任。

▲台灣師範大學校長吳正己表示，期望未來三校系統能做到良好的社會責任。（圖／記者崔至雲攝）

台灣科技大學校長廖慶榮也說，今年一早已經繞了台大校園兩圈，看到台大花團錦簇充滿生機，未來也希望能在台科大舉辦類似的活動，雖然沒有花節，但是未來短期內希望能舉辦九重葛節，未來也期望管校長能引領三校深根台灣高等教育、 提升教育品質、合作研究發展、開創新的氣象。

▲台灣科技大學校長廖慶榮說，未來期望三校能深根台灣高等教育、 提升教育品質。（圖／記者崔至雲攝）