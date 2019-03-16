　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸租屋代管用「MUJI風裝潢」搶客　洗衣機、微波爐只是標配

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

大陸中心／綜合報導

大陸租屋代管行業興盛，業者為搶客，不僅將剛裝潢好的房子直接出租，還要用「特色風格」裝潢搶客，在附加家具的清單裡，微波爐、洗衣機都只是基本款，就是要讓租客能「一卡皮箱」直接入住。不過在競爭激烈的情況下，代管業者為搶客也出現不少爭議，包括虛假房源、裝潢完秒租、實際價格不符、「照騙」等接連躍上新聞版面。

▲▼微波爐，貓，家電，示意圖。（圖／CFP）

▲微波爐示意圖，貓與家電並非本新聞描述之租房標準配備。（圖／CFP）

根據《梨視頻》報導指出，大陸共有三大租屋代管品牌，分別是相寓、自如以及蛋殼公寓，這些業者為了吸引租客，提供不少「額外服務」。例如裝潢部分，蛋殼公寓利用MUJI風、工業風、提拉米蘇風等裝潢吸睛；內部家具可不只冰箱、床、書櫃、衣櫃、書桌等，還有微波爐、洗衣機這種「標準配備」方便入住，連床墊軟硬也可以選；考量到部分房型沒有陽台，有些業者就在室內加裝「天花板曬衣架」，增加便利性；簽約後還附贈床單、抱枕、枕套、抹布等「小禮物」讓租客「感覺更好」。

▲▼陸租屋代管用「MUJI風裝潢」搶客　洗衣機、微波爐只是標配。（圖／梨視頻）

▲業者簽約後還附贈床單、抱枕、枕套、抹布等。（圖／梨視頻）

但在競爭激烈的情況下，代管業者與租客爭議頻傳，15日央視才揭露，蛋殼公寓在裝潢好隔天，無視屋內的有害氣體，立刻出租房屋。銷售員還隱瞞看房租客，「已經開窗通風了兩三個月左右」，且認為這樣「很正常」「公司這麼大，賠一個死人的錢還是賠得起的」，態度十分不以為然。

►「公司很大！賠得起死人錢」　租屋代管裝潢完隔天秒出租

根據《南方日報》報導，廣州蛋殼公寓海珠分部的員工小李爆料，蛋殼公寓的業務員在58同城、安居客、趕集網、豆瓣、閒魚等平台均有發布虛假房源，有低價引流嫌疑，甚至經過安全認證的安選房源也有假的。

▲▼蛋殼公寓管理的房屋內裝。（圖／南方日報）

▲蛋殼公寓管理的房屋內裝。（圖／南方日報）

「不管是什麼客戶，只要是找房的都先騙出來」，小李表示，2月15日一天之內接到了十幾個客戶的電話，全部是找一房一廳的，但實際上，蛋殼公寓在廣州並沒有這種房型，這樣的房型只存在於北京、上海和深圳地區，有一些房源聲稱經過安全認證，其實也沒有；甚至來有實際價格比報價還貴了一倍多的情況，最終目的就是「先把你吸引過來帶你看房。你心動了，這個價格高一點也無所謂」。

▲▼陸租屋代管用「MUJI風裝潢」搶客　洗衣機、微波爐只是標配。（圖／梨視頻）

▲租屋代管用「MUJI風裝潢」搶客。（圖／梨視頻）

蛋殼業務員小張表示，低價引流已成業內的潛規則，「大家都這麼幹」，為了搶奪客戶，就必須想盡辦法吸引客流。

從台灣前往上海租屋的陳小姐回憶，在找房子時看見租屋代管公司的房間照都超美，但到了現場畫風就全部變調，從「宜居美屋」變成「黑暗老宅」，照片與「本屋」出入極大。可見業者為吸客真的付出很多「努力」。

▲▼陸租屋代管用「MUJI風裝潢」搶客　洗衣機、微波爐只是標配。（圖／梨視頻）

▲室內曬衣架。（圖／梨視頻）

面對租房代管的各種亂相，蛋殼公寓北京總公司相關負責人表示，蛋殼公寓目前在廣州地區的總房源只有1萬間左右，規模並不大，「如果存在業務員以個人的名義在別的平台發布虛假房源信息，確實屬於個別行為，公司對此有明確的紅黃線製度，一經核實，堅決處罰」。

ET快訊
無黨「戰將」陳玉珍奪5千票　當選金門首位女立委！
余天得票破4萬7000票　領先直奔勝選5萬票門檻
台南立委補選雙雙突破1萬　謝龍介持續落後郭國文
立委補選／估獲5萬票就當選！鄭世維票數持續落後余天
即／立委補選決戰316　ETtoday新聞雲1600即時開票

關鍵字：租屋,蛋殼公寓,仲介,裝潢,MUJI風,租屋代管,相寓,自如

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

應「減稅降費」政策　賓士、BMW在陸大降價！最多近30萬

「科創板」開戶破萬　上交所下周開啟「審核系統」迎客

華為獲全球首張5G手機CE證書　Mate X商用進程加快

陸租屋代管用「MUJI風裝潢」搶客　洗衣機、微波爐只是標配

港中大研發出金屬空氣電池！擁有高能量密度和成本低

方向盤失靈！馬來西亞大巴「載15陸客」翻車　整輛插進水溝

回應薩國準總統干涉民主說　陸大使館：從不恐嚇他國

粵港澳大灣區向「境外人才」招手　補貼免徵個人所得稅

山西介休煤礦「溜煤眼」爆炸作業失控　釀3死5傷

想減肥？「長距離快走」助脂肪燃燒　健走降多種疾病風險

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

台灣舞團帶王力宏歌曲登《達人秀》　超強功夫舞奪「黃金按鈕」！！

3歲兒成植物人僅3萬6和解金　單親母淪「八大」咬牙苦撐

首享天倫！白人夫妻初見南非養子　一聲「爹地、媽咪」讓她感動緊抱

蕭敬騰.許書豪金曲獎上比大小　一聲「哥哥」...真的寫出一首歌！

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

應「減稅降費」政策　賓士、BMW在陸大降價！最多近30萬

「科創板」開戶破萬　上交所下周開啟「審核系統」迎客

華為獲全球首張5G手機CE證書　Mate X商用進程加快

陸租屋代管用「MUJI風裝潢」搶客　洗衣機、微波爐只是標配

港中大研發出金屬空氣電池！擁有高能量密度和成本低

方向盤失靈！馬來西亞大巴「載15陸客」翻車　整輛插進水溝

回應薩國準總統干涉民主說　陸大使館：從不恐嚇他國

粵港澳大灣區向「境外人才」招手　補貼免徵個人所得稅

山西介休煤礦「溜煤眼」爆炸作業失控　釀3死5傷

想減肥？「長距離快走」助脂肪燃燒　健走降多種疾病風險

應「減稅降費」政策　賓士、BMW在陸大降價！最多近30萬

獲台灣傑出女科學家獎　台大數學系李瑩英：數學家是女性職涯好選項

不斷更新／國民黨失去一席立委　金門無黨籍陳玉珍自行宣布當選

前饒舌歌手成為「澳洲最危險IS」　聲稱被迫拍片煽動伊斯蘭教徒

柯有倫操辦婚宴大失眠　媽餐桌上吐「這句話」暗示想抱孫

快訊／衝破5萬票門檻　余天17:30現身總部擬自行宣布當選

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　高雄歸寧宴..外籍帥夫親化妝！

快訊／金門無黨「戰將」陳玉珍奪5千票　自行宣布當選！

快訊／謝龍介持續落後2千票！　支持者臉色凝重、緊盯票數

「只能報廢了！」元旦剛歡喜牽新車　被撞進烤鴨店屁股開花

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

大陸熱門新聞

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

他買房驚見「超奈米」洗手台：手..

誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」飆淚..

2年舊照曝！鮮肉愛厚片女：我餵..

男友餵愛2年胖到100公斤　女..

床的世界、和成研發長照產品登陸

她用QR code付款　詭男秒..

全是豪宅　天下第一村傳財政困難

四大血型性格特徵大揭露

座位靠窗喊借過！大媽暴吼：不要..

妻生兒血崩陷昏迷　夫攜137萬..

北京故宮咖啡杯美炸

男娶回烏克蘭「超正妹」　女方0..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

更多熱門

相關新聞

大陸租屋仲介裝潢完隔天就出租

剛裝潢好的新房，房客敢直接入住嗎？近年，大陸的三大租屋仲介公司相寓、自如、蛋殼公寓稱霸市場，不過這些仲介卻不時傳出爭議，現在更被《央視》揭露，蛋殼公寓在裝潢好隔天無視屋內的「異味」，立刻出租房屋。銷售員還跟來看房的租客說，「公司這麼大，賠一個死人的錢還是賠得起的」。

漏水修18次越抓越漏　連鄰居也遭殃

北市府也漲租　公宅上漲最高24％

6年5千件　住宅消費糾紛致5人自殺

陽台變浴室！網笑曝房東「暗黑陰謀」

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！哽咽淚崩求婚片曝光

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！

虐死4歲女童　狠心姨丈判17年

逃過血腥補槍　大馬男裝死救一命

JYP勸世語錄「藝人要誠實活著」

高嘉瑜登潮流雜誌「雪白美腿」全露

19歲工人摔死！領班怕停工　竟製造假車禍

更新／預拌車撞進仁武知名烤鴨店釀3傷

崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

《星光》戴安娜要和2年女友結婚了

國中時嘗禁果　10年後告學長性侵

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

吃蕉10天鏟3公斤！她推2時間效果好

BIGBANG入伍前最擔心勝利！「我們無法保護你」

更多

最夯影音

更多

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面