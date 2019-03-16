陸租屋代管用「MUJI風裝潢」搶客　洗衣機、微波爐只是標配

大陸中心／綜合報導

大陸租屋代管行業興盛，業者為搶客，不僅將剛裝潢好的房子直接出租，還要用「特色風格」裝潢搶客，在附加家具的清單裡，微波爐、洗衣機都只是基本款，就是要讓租客能「一卡皮箱」直接入住。不過在競爭激烈的情況下，代管業者為搶客也出現不少爭議，包括虛假房源、裝潢完秒租、實際價格不符、「照騙」等接連躍上新聞版面。

▲微波爐示意圖，貓與家電並非本新聞描述之租房標準配備。（圖／CFP）

根據《梨視頻》報導指出，大陸共有三大租屋代管品牌，分別是相寓、自如以及蛋殼公寓，這些業者為了吸引租客，提供不少「額外服務」。例如裝潢部分，蛋殼公寓利用MUJI風、工業風、提拉米蘇風等裝潢吸睛；內部家具可不只冰箱、床、書櫃、衣櫃、書桌等，還有微波爐、洗衣機這種「標準配備」方便入住，連床墊軟硬也可以選；考量到部分房型沒有陽台，有些業者就在室內加裝「天花板曬衣架」，增加便利性；簽約後還附贈床單、抱枕、枕套、抹布等「小禮物」讓租客「感覺更好」。

▲業者簽約後還附贈床單、抱枕、枕套、抹布等。（圖／梨視頻）

但在競爭激烈的情況下，代管業者與租客爭議頻傳，15日央視才揭露，蛋殼公寓在裝潢好隔天，無視屋內的有害氣體，立刻出租房屋。銷售員還隱瞞看房租客，「已經開窗通風了兩三個月左右」，且認為這樣「很正常」「公司這麼大，賠一個死人的錢還是賠得起的」，態度十分不以為然。

►「公司很大！賠得起死人錢」 租屋代管裝潢完隔天秒出租

根據《南方日報》報導，廣州蛋殼公寓海珠分部的員工小李爆料，蛋殼公寓的業務員在58同城、安居客、趕集網、豆瓣、閒魚等平台均有發布虛假房源，有低價引流嫌疑，甚至經過安全認證的安選房源也有假的。

▲蛋殼公寓管理的房屋內裝。（圖／南方日報）

「不管是什麼客戶，只要是找房的都先騙出來」，小李表示，2月15日一天之內接到了十幾個客戶的電話，全部是找一房一廳的，但實際上，蛋殼公寓在廣州並沒有這種房型，這樣的房型只存在於北京、上海和深圳地區，有一些房源聲稱經過安全認證，其實也沒有；甚至來有實際價格比報價還貴了一倍多的情況，最終目的就是「先把你吸引過來帶你看房。你心動了，這個價格高一點也無所謂」。

▲租屋代管用「MUJI風裝潢」搶客。（圖／梨視頻）

蛋殼業務員小張表示，低價引流已成業內的潛規則，「大家都這麼幹」，為了搶奪客戶，就必須想盡辦法吸引客流。

從台灣前往上海租屋的陳小姐回憶，在找房子時看見租屋代管公司的房間照都超美，但到了現場畫風就全部變調，從「宜居美屋」變成「黑暗老宅」，照片與「本屋」出入極大。可見業者為吸客真的付出很多「努力」。

▲室內曬衣架。（圖／梨視頻）

面對租房代管的各種亂相，蛋殼公寓北京總公司相關負責人表示，蛋殼公寓目前在廣州地區的總房源只有1萬間左右，規模並不大，「如果存在業務員以個人的名義在別的平台發布虛假房源信息，確實屬於個別行為，公司對此有明確的紅黃線製度，一經核實，堅決處罰」。