「公司很大！賠得起死人錢」　租屋代管裝潢完「超臭」隔天秒出租

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大陸中心／綜合報導

剛裝潢好的新房，房客敢直接入住嗎？近年，大陸的三大租屋仲介公司相寓、自如、蛋殼公寓稱霸市場，不過這些仲介卻不時傳出爭議，現在更被《央視》揭露，蛋殼公寓在裝潢好隔天無視屋內的有毒氣體，立刻出租房屋。銷售員還跟來看房的租客說，「公司這麼大，賠一個死人的錢還是賠得起的」。

▲蛋殼公寓。（圖／CFP）

蛋殼公寓是紫梧桐（北京）資產管理有限公司旗下的公寓品牌，2015年1月在北京成立，正式進入O2O租房市場，主要服務市場在北京與深圳，在百度百科上的資料顯示，目前管理近40萬間公寓，業務遍布北京、上海、廣州、深圳、杭州等全國10個一線、新一線城市。但這樣的大型租屋仲介在15日卻被揭露，在裝潢後隔天「無視租客安全」直接出租。

▲大樓管理人員對於有房子已經裝潢完成感到驚訝。（圖／翻攝央視）

根據《央視》報導，杭州濱江江南之星是北京新落成的建案，但在仲介網站上卻已出現「可租、近期可住」等訊息。記者實際走訪建案，從杭州濱江江南之星管理人員的口中得知，這棟大樓不久前才交付毛胚屋，2月15日正式開放裝潢，距離開工只過了半個月時間，「怎麼可能這麼快就有房屋出租」。

▲大門旁貼著「裝修許可證」。（圖／翻攝央視）

不過，女銷售人員卻表示，「這間房子再過5天就可入住」，並仔細介紹房內設計。臨走前，記者在大門旁發現「裝修許可證」，內容指出2月20日才開始裝潢工程，包括水電、水泥、木工、油漆、安裝家具等細項；下方還有一張「裝修日檢表」，內容顯示裝潢工程3月7日才剛完工，8日前往看房竟然再過5天就能「直接入住」，完全無視剛房子裝潢後留有異味與有害物質。

▲「裝修日檢表」，內容顯示裝潢工程3月7日才剛完工。（圖／翻攝央視）

持續追蹤「蛋殼公寓」網站，這間江南之星的房子仍維持3月13日可直接入住的狀態。當記者11日再次走訪，男銷售人員卻說，「已經開窗通風了兩三個月左右」。

▲銷售人員認為「裝修完秒出租」很正常。（圖／翻攝央視）

當面對「裝潢完直接租」的狀況，男銷售人員表示，「這很正常」，其實還有很多裝潢沒弄完的也會拿來出租，且照樣有人租，「反正公司這麼大，賠一個死人的錢還是賠得起的」。

針對銷售人員「公司死人賠得起」說法，蛋殼公寓回應，已成立專項工作小組徹查此事，涉事人員及相關負責人均已懲處，公司主要管理層也接受了相應處罰。同時，已展開全員徹底自查自糾，規範工作流程，落實各項管理制度。

▲裝修、裝潢示意圖。（圖／記者陳韋帆攝）

台灣房仲業者表示，若是剛裝潢過的房屋，需要通風的時間可考慮木工、油漆的比例，且應盡量選用對人體較無害的材質；在簡易裝潢的情況下，房子如果屬於密閉空間，建議至少放一週，若通風良好，最少也要3至4天才能讓「裝潢味」散去，但其他對人體有害的物質，就需要更長時間。