台南殺警案梅姓兇嫌殺人罪嫌送辦　南檢聲押禁見

▲台南市劉姓偵查佐凌晨與友人在住處附近KTV練歌時，遭梅嫌槍擊受傷送醫不治身亡，警方緝獲梅嫌帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市刑大劉姓偵查佐遭槍殺案，警方14日深夜在高雄內門攔車查獲被友人以轎車接應竄逃的兇嫌梅姓男子，起獲作案手槍一把、子彈25發，15日下午依殺人等罪嫌送辦，檢察官偵訊後認梅嫌涉犯殺人罪，犯罪嫌重大，所犯為最輕本刑為10年以上有期徒刑之重罪，有逃亡及串證之虞，已向法院聲請羈押禁見。

台南地檢署15日晚上6時30分許指出，台南地區殺警案，被告梅嫌經莊士嶔檢察官訊問完畢，認其涉犯殺人罪，犯罪嫌重大，所犯為最輕本刑為10年以上有期徒刑之重罪，有逃亡及串證之虞，已向法院聲請羈押禁見。

據查，6月14日凌晨1時多，45歲劉姓偵查佐與友人到住家附近柳營區一處練歌場聚會唱歌，遭另桌1名疑似相識男子開槍射擊，劉員送醫急救後仍傷重不治死亡。

台南市警局長黃宗仁獲知後，立即指示成立專案小組追緝兇嫌積極偵辦，經專案小組徹夜調查相關事證，掌握犯嫌48歲梅姓男子可能逃竄路線後，統合刑事局偵查第八大隊、台南市警局刑事警察大隊、保安警察大隊、刑事鑑識中心、玉井分局及新營分局警力，兵分多路出動追捕，終於在14日深夜10時8分許，見時機成熟發動緝捕行動，高雄市內門山區的道路上，以偵防車衝撞梅嫌所搭乘接應友人所開的轎車，逼迫停車，並以以偵防車採前後包抄方式，逮捕坐在副駕駛座上的梅嫌，起出1把作案兇槍及子彈25發。

隨後警方押回台南市警新營分局偵訊，因梅嫌拒絕夜間偵訊，15日上午警方才進行偵訊，以進一步釐清作案動機及相關案情。據了解，梅嫌與死者認識，3年前雙方因故發生互毆傷害事件，由於雙方事後都沒提傷害告訴，所以並未成案，惟雙方因此似有怨隙。案發時劉員曾一度離開練歌場，梅嫌得知劉員離開，才偕同女友及友人進練歌場，未料劉員後來又折返練歌場，雙方不期而遇，疑因之前互毆案發生口角，梅嫌在酒後憤而開槍行兇，行兇後立即竄逃，並由其他友人藏匿及接應逃亡，幸好警方發揮團隊聯合作戰成效，掌握梅嫌逃亡動向，才能在案發不到21小時將梅嫌及接應之人查獲帶回偵辦，警方認為是臨時起意行兇作案，全案偵訊後依殺人等罪嫌送辦。