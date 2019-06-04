「大叔摸我屁股！」少女回嗆五字經　反遭抓脖扯下司令台受傷

記者黃翊婷／綜合報導

從事外銷貿易的陳姓男子2018年5月前往台中某國小的操場運動，沿著外側跑道經過司令台前時，剛好遇到與卓姓、蔡姓朋友在一起的少女小愛（化名），但他擺動手臂時不小心碰到對方的身體後側，結果隨即被用「五字經」問候，雙方一度發生爭執，最後因為少女受傷而挨告。台中地院法官日前依傷害罪判處陳男拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

▲陳男在操場快走運動，卻與小愛發生爭執。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

判決書中指出，陳男當天在國小操場運動時，是沿著操場外側繞圈快走，中途經過司令台前方，剛好碰到正在玩耍的小愛一行人，卻因為快走時擺動手臂不小心碰到小愛的身體後方，對方不滿之下隨即罵出「X你娘XX」等五字經；他當下沒有理會，而是忍著繼續繞行操場一圈，後來越想越不服氣，這才用手抓住當時坐在司令台上的少女肩頸，並將人拉下來，導致對方頸部擦挫傷。

對此，陳男強調，當天快走時的確有不小心碰到小愛，但絕對沒有任何傷害的犯行，「我只有過去訓斥她，手上沒有拿任何武器，而且我離她大約有一公尺半的距離，根本沒有碰到，她的傷也不是我造成的。」

▲小愛指控陳男有摸她右側的屁股。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

而小愛指控，陳男第一次靠近的時候有摸到右側的屁股，她也確實有用五字經罵人，「我跟朋友說剛剛有人摸我屁股，後來就坐在司令台上，他則走回來抓我脖子並拉下司令台，當下我有用行動電話打110報案，之後再到警局作筆錄」；蔡、卓兩位友人也證稱，聊天聊到一半的時候聽到小愛叫了一聲，陳男第二次靠近時雙方距離目測應該小於1公尺，「他問小愛『看什麼』，小愛罵完髒話，就被抓住肩膀靠近脖子的地方拉下司令台」，他們都有看到脖子上有傷痕。

雖然性騷擾的部分陳男獲檢方不起訴，但傷害罪的部分還是鬧上法庭。台中地院法官認為，陳男繞行操場一圈後又被罵髒話，心生不滿才會將小愛拉下司令台，導致對方受傷，而且兩位證人與當事人的說法一致，最後依傷害罪判他拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。