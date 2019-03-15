　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

推動環保綠能 新竹市電動二輪車補助加碼最高2萬5

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹市長林智堅鼓勵市民把握機會踴躍申請，加入騎乘環保電動機車的行列。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅鼓勵市民把握機會踴躍申請，加入騎乘環保電動機車的行列。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

為推動低污染綠色運具，新竹市政府2018年辦理補助汰舊換購「低耗能、低污染、低噪音、低花費」四低綠色運具，2019年持續辦理並擴大加碼，搭配中央補助，電動機車總補助額最高2萬5千元，並特別推出弱勢照顧方案，低收入戶最高可享補助3萬5千元。

新竹市長林智堅表示，新竹市有五所大學，學生人數眾多，加上鄰近的新竹縣與苗栗縣通勤工作的上班族，騎乘機車的人數在新竹市非常可觀，因此造成的空氣與環境污染很驚人，所以市府這幾年積極提高補助金額，希望可以吸引市民踴躍更換二行程機車，降低環境與空氣污染，一同珍惜我們的地球。

「對的事情，做就對了！」林智堅分享，他約莫七、八年前就更換電動機車，電動機車的優點有「四低」，低汙染、低噪音、低花費、低耗能，保護環境從自己做起，他提到，新竹市登記的機車數量達到26萬輛，因此市府透過多補助與多鼓勵增加誘因，幫助市民逐步汰換老舊的二行程機車，有設計感、美觀又省油的電動機車會是市民最好的選擇。

新竹市環保局長江盛任強調，去年推出的電動機車補助方案，讓新竹市登記的電動機車數量增加兩倍，效果卓越；睿能創意(gogoro)副總經理郭錦程表示，新竹市民對電動機車的觀念與接受度非常高，人口雖僅44萬人，但新竹市該品牌的銷售量是前段班，可以看出這座城市居民對環保與節能的重視。

環保局指出，關於汰舊換新「換購電動二輪車」補助方案，107年底前二行程機車設籍新竹市，淘汰二行程機車、換購電動二輪車，每輛可獲得中央及市府加碼補助9千至2萬5千元，限量200名。另具有低收入戶證明之市民，且其二行程機車107年底前設籍新竹市，汰舊換購電動二輪車可獲中央及市府加碼補助最高3萬5千元。

在「新購電動二輪車」補助方案，每輛可獲得中央及市府加碼補助5千至2萬1千元，限量1,200名，設籍新竹市、年滿18歲以上市民，每人限申請補助1輛電動二輪車，設立登記於新竹市公司或法人，限申請補助2輛電動二輪車。今年換購及新購電動二輪車兩種補助方案合計補助1,400名，額滿為止。補助期限追溯至108年1月1日，有意願辦理「二行程機車報廢及回收、新購電動二輪車」的民眾，盡速辦理申請。

江盛任表示，新竹市透過近年來汰舊換新補助及稽查管制雙管齊下，二行程機車目前僅餘8,253輛，佔全市機車總數3.2%，為全國第2低的縣市，設籍於新竹市的電動機車已從104年922輛增至108年1月3,235輛，成長率高達351％，充電站也有160座，希望透過今年加碼補助，持續鼓勵換購低污染的電動機車。特別提醒市民朋友，配合中央政策，109年起將不再補助二行程機車汰舊換新，請務必把握。

環保局指出，為加強便民服務，轄內79家機車排氣檢驗站均已加入二行程機車汰舊補助申請服務行列，協助填寫及送件服務，歡迎就近洽詢利用。若有任何補助相關問題，歡迎致電環保局空氣污染及噪音防制科03-5368920分機2014、2002，將有專人竭誠熱心服務。

去年購買電動機車的市民張先生經驗分享說，騎乘電動機車的速度與汽油機車差異不大，更不會受天氣變化影響引擎啟動，特別是遇上寒流時，輕按開關即可輕鬆上路，加上不會產生廢氣、聲音很小，整體感覺比汽油機車方便好用，對身體健康也比較好，還能為守護新竹市的好空氣善盡一己之力。

上午記者會，中華汽車公司、光陽公司、三陽公司、睿能公司、通達車業有限公司、經國電動車專賣店及捷安特新竹中華店皆肯定新竹市政府推行綠色運具的用心，並提供電動二輪車體驗活動，讓參與者親自體驗電動車之低噪音、無污染及便利性。其中，中華汽車公司響應市府綠色運具政策，特別辦理加碼補助活動，每輛加碼2千元。

ET快訊
佩甄穿黑絲短裙現台大上課！露出「胸前一條線」辣翻
網哀嚎！112年歷史「明星花露水」竟停產　生產業者回應了
尤振仲關閉ATP沒有通報？「222個通聯音檔」真相曝光

關鍵字：新竹市環保局, 新竹市電動二輪車

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

騎士路口詭繞圈閃過死神　6秒後下一輛機車直撞貨車慘噴飛

高雄新崛江街頭暴力舊愛撂人追打新歡　惡煞棍棒砸車又打人

「黑色情人節」夫墜八通關300米溪谷身亡　妻心碎悼最親愛的他

影／撞死清大物理奇才！爸寶被判18年竟又「毆父襲警」　這次直接押到入獄

吵架轉頭走！正妹花博公園遭「惡狼逼吹樂器」　男友追過來看到嚇傻

韓籍狼師拍臀逼說「我愛你」　拒認8次性騷女學生嗆：反應過度

被蔡正元「夢幻組合」韓王配　王金平：我自己努力較重要

謝龍介「鮪瑜秀」答案揭曉　韓國瑜要推銷小琉球「黃鰭鮪魚」

編寫導覽修警備道調查老樹　這些社區很優

受傷鯨豚擱淺立霧溪口「尾鰭在擺動」　身軀龐大無法推回大海

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

鄧超指甲「被4歲女兒惡搞」　 一看成果崩潰：能放過我嗎！

任容萱約會185cm男模　認了：跟我的理想型很接近

鄭俊英現身警廳！　 道歉音量極小：我會誠實接受警方調查

台中嬤出門買菜...迷路好幾個小時　太累惹！瞬間「斷線」倚著員警睡去

李歌手被爆是「CNBLUE李宗泫」　超露骨對話炫耀：昨天和XX做了！

編寫導覽修警備道調查老樹　這些社區很優

受傷鯨豚擱淺立霧溪口「尾鰭在擺動」　身軀龐大無法推回大海

延伸島嶼生命綠　宜蘭五結排水堤頂植樹

工程會指示一河局加速疏濬　兼具河防安全及平抑砂石價格

新竹東大路機車地下道改造變身　機車族、行人都安心

推動環保綠能 新竹市電動二輪車補助加碼最高2萬5

防治聚眾鬥毆、酒駕　台東大武分局長親上陣

8旬資深畫家陳國展 寄情於山水刻畫歲月

環團揭發歐欣公司「水保計畫」　涉嫌偽造「新」證據

顏文正接國民黨台中市黨部主委　全力募款打贏明年選戰

猿征羅德／兩度對猿開轟　李杜軒：運氣好

韓國瑜一家三口北上站台　 卓榮泰：三分之二是外地人

爆米花牆變打卡美景！統一集團開展「烘焙美學館」7大烘焙名師輪番上陣

美軍測試微型滑翔制導炸彈　將用於特種作戰部隊無人機

霸道夫阻妻化妝出門「0尊重」　上完法律課變暖男天天唱情歌

全台科學園區碩博士薪水曝光　內科平均薪資54K打敗竹科

林書豪高效表現老鷹卻買斷放人？外媒：他實際上沒那麼「優質」

金主夜店尋歡找小模　女星曝演藝圈「潛規則」：真的很恐怖

亂尿尿心虛！犯錯汪塞櫃子　「渾圓美尻」露餡...媽笑翻

Moto RAZR可摺疊螢幕手機規格曝光　經典外型再現

地方熱門新聞

大甲媽首次駐駕564裝甲旅　旅..

「海與光」奪日最佳東亞影像獎

芒果上有「吉」字　台灣農友好點..

鄭文燦宣布桃園會展中心今年發包

最強村姑陳筱諭　團結之夜氣勢如..

陳筱諭呼籲謝龍介　提高外銷品牌..

郭國文公開影片批謝龍介漏洞百出

全台最美車站　多良火車站將封閉..

國民運動中心變特賣場　將每天挨..

東大路機車地下道改造變身

櫻花季開跑　雲端上的仙境阿里山..

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下..

校園周邊道路遭占用　屏警加強取..

樂多坊旅館動土　花蓮2年內3家..

更多熱門

相關新聞

貼小廣告罰37萬　行政訴訟判免罰

1家衛生公司派人到住家信箱、水管、鐵門及電錶貼抽水肥小紙條，遭環保局認定任意張貼違規廣告，依廢棄物清理法開罰37萬8千元。水肥公司不服向新竹行政庭訴請行政訴訟，要求撤銷罰單。新竹行政庭法官認，新竹市訂定的命令不符法律母法，違反法律保留原則，認定市府裁罰是可議的，因此撤銷罰款處份。

竹市冷氣冰箱舊換新　最高補助3千

竹市環保局籲勿隨意棄置廢棄物

新竹市首創　雜草管理示範區

竹市1/24寶特瓶3個換環保酵素1瓶

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 311地震 王金平 衣索比亞空難 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 理科太太 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

李宗泫「伸手碰觸女偶像」全都錄

「想念大OO」老公床戰閨蜜10年↑對話曝光

媽祖衝進告別式！停4分送老信徒阿嬤

吵架轉頭走　正妹花博公園遭惡狼逼吹樂器

感情不順！七爺曝她前世種惡因

女星35分鐘淫片瘋傳！媽崩潰留遺書

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

勝利開趴驚見台3大咖男神　包廂狂歡照流出

李宗泫全認了！看過鄭俊英淫片「要女人玩」

老公跟20歲妹跑！人妻298字告白被網讚翻

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

貧乳錯了嗎？她搭機穿這樣被請下飛機

年輕醫墜樓亡　告別式僅1同仁參加

BIGBANG入伍前最擔心勝利！「我們無法保護你」

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」

更多

最夯影音

更多

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面