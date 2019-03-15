推動環保綠能 新竹市電動二輪車補助加碼最高2萬5

▲新竹市長林智堅鼓勵市民把握機會踴躍申請，加入騎乘環保電動機車的行列。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

為推動低污染綠色運具，新竹市政府2018年辦理補助汰舊換購「低耗能、低污染、低噪音、低花費」四低綠色運具，2019年持續辦理並擴大加碼，搭配中央補助，電動機車總補助額最高2萬5千元，並特別推出弱勢照顧方案，低收入戶最高可享補助3萬5千元。

新竹市長林智堅表示，新竹市有五所大學，學生人數眾多，加上鄰近的新竹縣與苗栗縣通勤工作的上班族，騎乘機車的人數在新竹市非常可觀，因此造成的空氣與環境污染很驚人，所以市府這幾年積極提高補助金額，希望可以吸引市民踴躍更換二行程機車，降低環境與空氣污染，一同珍惜我們的地球。

「對的事情，做就對了！」林智堅分享，他約莫七、八年前就更換電動機車，電動機車的優點有「四低」，低汙染、低噪音、低花費、低耗能，保護環境從自己做起，他提到，新竹市登記的機車數量達到26萬輛，因此市府透過多補助與多鼓勵增加誘因，幫助市民逐步汰換老舊的二行程機車，有設計感、美觀又省油的電動機車會是市民最好的選擇。

新竹市環保局長江盛任強調，去年推出的電動機車補助方案，讓新竹市登記的電動機車數量增加兩倍，效果卓越；睿能創意(gogoro)副總經理郭錦程表示，新竹市民對電動機車的觀念與接受度非常高，人口雖僅44萬人，但新竹市該品牌的銷售量是前段班，可以看出這座城市居民對環保與節能的重視。

環保局指出，關於汰舊換新「換購電動二輪車」補助方案，107年底前二行程機車設籍新竹市，淘汰二行程機車、換購電動二輪車，每輛可獲得中央及市府加碼補助9千至2萬5千元，限量200名。另具有低收入戶證明之市民，且其二行程機車107年底前設籍新竹市，汰舊換購電動二輪車可獲中央及市府加碼補助最高3萬5千元。

在「新購電動二輪車」補助方案，每輛可獲得中央及市府加碼補助5千至2萬1千元，限量1,200名，設籍新竹市、年滿18歲以上市民，每人限申請補助1輛電動二輪車，設立登記於新竹市公司或法人，限申請補助2輛電動二輪車。今年換購及新購電動二輪車兩種補助方案合計補助1,400名，額滿為止。補助期限追溯至108年1月1日，有意願辦理「二行程機車報廢及回收、新購電動二輪車」的民眾，盡速辦理申請。

江盛任表示，新竹市透過近年來汰舊換新補助及稽查管制雙管齊下，二行程機車目前僅餘8,253輛，佔全市機車總數3.2%，為全國第2低的縣市，設籍於新竹市的電動機車已從104年922輛增至108年1月3,235輛，成長率高達351％，充電站也有160座，希望透過今年加碼補助，持續鼓勵換購低污染的電動機車。特別提醒市民朋友，配合中央政策，109年起將不再補助二行程機車汰舊換新，請務必把握。

環保局指出，為加強便民服務，轄內79家機車排氣檢驗站均已加入二行程機車汰舊補助申請服務行列，協助填寫及送件服務，歡迎就近洽詢利用。若有任何補助相關問題，歡迎致電環保局空氣污染及噪音防制科03-5368920分機2014、2002，將有專人竭誠熱心服務。

去年購買電動機車的市民張先生經驗分享說，騎乘電動機車的速度與汽油機車差異不大，更不會受天氣變化影響引擎啟動，特別是遇上寒流時，輕按開關即可輕鬆上路，加上不會產生廢氣、聲音很小，整體感覺比汽油機車方便好用，對身體健康也比較好，還能為守護新竹市的好空氣善盡一己之力。

上午記者會，中華汽車公司、光陽公司、三陽公司、睿能公司、通達車業有限公司、經國電動車專賣店及捷安特新竹中華店皆肯定新竹市政府推行綠色運具的用心，並提供電動二輪車體驗活動，讓參與者親自體驗電動車之低噪音、無污染及便利性。其中，中華汽車公司響應市府綠色運具政策，特別辦理加碼補助活動，每輛加碼2千元。