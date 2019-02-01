竹市祭2千萬促節能　冷氣冰箱舊換新每台最高補助3千

▲新竹市長林智堅邀請市民趁著春節除舊佈新。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

為推廣住宅節電，新竹市政府與經濟部攜手辦理家電舊換新補助，祭出2,000萬元鼓勵民眾更換節能的冷氣機與冰箱，自3月1日起開始申請最高補助3,000元，並可追溯至購買日期107年12月7日，約補助6,600台以上，只要申請補助就可免費獲得家庭用電健檢服務，補助活動於今（108）年6月30日截止。新竹市長林智堅邀請市民趁著春節除舊佈新，汰換家中耗能家電，省荷包又可節能減碳愛地球。

新竹市推動節能不遺餘力，在104至106年連續3年節電表現全國前三名，107年經濟部與地方政府合作推出為期3年的「縣市共推住商節電行動計畫」，已爭取設備汰換與智慧用電補助， 2千萬經費投入本次住宅冷氣及冰箱舊換新補助，並加碼推出汰換家電送健檢的活動。

「有新冷氣冰箱可以用，電費還會下降，大家一起愛地球。」林智堅表示，春節來了跟大家報好康，配合中央政策，市府推出家電「舊換新」補助，只要汰換耗能家電，換成節電冷氣和冰箱，每台最高補助3千元，同時加碼推出全台唯一「汰換家電，送健檢」服務，如果市民有意願，家電舊換新後還有專人到府檢測電器耗能情況，幫市民省電費，完成健檢後還可獲得一千元禮券，兌換燈具等節能產品。

新竹市環保局長江盛任說，家電舊換新補助對象僅限住宅，補助品項為節能效益1或2級的冷氣機及冰箱；家用冷氣機3瓩以上、冰箱300公升以上補助3,000元，3瓩級300公升以下之冷氣及冰箱則依比例計算補助，每台最高補助上限為3,000元，每一裝機地址共計補助5台為上限，自今年3月1日起受理補助申請，4月1日起始撥付補助金，並於6月30日截止申請，補助可追溯至購買日期107年12月7日。

江盛任提醒，市民朋友只需提供5項資料文件，包括電費收據（用電種類顯示「表燈非營業用」）、購買發票、產品保證卡、裝設前後照片與廢四機回收聯單，便可向市府申請補助，他也特別提醒節能家電補助只限「舊換新」，單純新購冷氣機或電冰箱則無法補助。

環保局表示，為回饋民眾並提高民眾申請補助踴躍度，只要申請本市家電舊換新補助之住戶，新竹市將免費提供家庭用電健檢服務，凡是接受並完成家庭用電健檢者，每戶再加碼1,000元節電禮卷(限購節電產品)，總獎金30萬用完為止。

環保局表示，本次「家電舊換新」補助，將依照經濟部「縣市共推住商節電行動計畫」辦理所轄住宅類「表燈非營業用戶」，汰換老舊冷氣機及冰箱，以期達到推廣住宅節能成效，一同打造低碳永續家園。

民眾欲購買符合本案「家電舊換新」補助的冷氣機及冰箱，請查詢經濟部節能標章全球資訊網站（http://www.energylabel.org.tw/purchasing/psearch/list.aspx）。若有任何相關問題，歡迎致電新竹市家電舊換新服務窗口洽詢（03-5216121分機298、03-5910008分機38、03-5368920轉2021），將有專人竭誠熱心服務。