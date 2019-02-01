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年節大掃除　竹市環保局籲勿隨意棄置廢棄物

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▲農曆年前新竹市環保局努力維持環境整潔。（圖／新竹市政府提供）

▲農曆年前新竹市環保局努力維持環境整潔。（圖／新竹市政府提供）

振道記者蔡文綺／新竹報導

農曆年節將至，民眾、店家大掃除之際，許多大型家具清運需求，新竹市環保局日前接獲民眾通報，鐵道路沿線遭惡意棄置大量廢棄物，稽查人員立即至現場稽查採證，目前已取締8位污染行為人，同時利用攝影機24小時持續採證中。環保局長江盛任呼籲民眾及業者，切勿心存僥倖、以身試法，污染環境情事將祭重罰，絕不寬待。

新竹市環保局長江盛任表示，鐵道路髒亂點以棄置沙發、床墊等大型家具為主，垃圾包、裝璜用木材、門板等次之，經採證結果，已取締8位污染行為人。若查獲惡意棄置行為人將從重處分，依違反廢棄物清理法處新臺幣6,000元罰鍰，並加收代清除費用。若查獲非法傾倒事業廢棄物之業者，將裁處新臺幣6,000元以上30萬元以下罰鍰，違法情節重大者，將移請地檢署偵辦，最重可處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰鍰。

環保局表示，鑑於每年農曆春節前，都會出現少數民眾趁機棄置大型家具廢棄物，造成環境髒亂，嚴重影響市容觀瞻。環保局已加強派出稽查人員，針對任意棄置大型家具及廢棄物，於路口、巷口及空地等污染行為，持續巡查蒐證作業，希望民眾切勿心存僥倖，以免吃上罰單。

環保局呼籲市民朋友，新竹市從105年起，已經推出「大型家具免費清運」的便民服務措施，只要打電話（5388406）向清潔科事先登記，將廢家具排出家門口，全年可享不限次數、不限件數免費清運，亦即「不限次不限量，一通電話服務到家」。特別提醒平時即可利用此服務，不必等到歲末年終前才申請，導致數量過於集中特定期間，無法如期完成清運，且讓清潔隊員疲於奔命，也影響服務品質。

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關鍵字：新竹市環保局

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