鋒面將一波接一波！好天氣只到今晚　北台灣明又轉溼涼

圖文／鏡週刊

相較昨（12）日台灣多數地區晴空萬里，今（13）日雖持續為穩定天氣，但罩著一層薄薄的雲系，晚間開始將有鋒面接近，據中央氣象局預估，北部降雨機率稍增，建議深夜晚歸的民眾隨身攜帶雨具，明（14）日清晨全台溫度仍偏低，尤其中南部日夜溫差較大，請大家注意別忘了適時增減衣物。

今（13）日仍持續為穩定的天氣型態，北部和東北中午高溫可達24度，中南部和東南部則落在25至28度間。不過，連續多日的好天氣將在今晚逐漸變天，氣象主播賴忠瑋於臉書po文指出，明（14）日將有微弱鋒面通過台灣，「主要影響範圍以北部、東北部和東部為主，將帶來局部短暫陣雨，中南部和東南部天氣仍相對穩定。」

由於此波鋒移動速度相對較快，預估將只影響一日左右，週五（15日）原本有雨的地區將逐漸獲得緩和，而下週一（18日）又再有鋒面雲系通過台灣，賴忠瑋也不忘提醒，「未來一周要留意的是有較頻繁的天氣變化，鋒面雲系仍然一波接一波。」「要適時調整（穿著），不然很容易著涼感冒。」

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此外，根據環保署空品預報顯示，今（13）日環境風場逐漸轉為偏東風，中部以南風速偏弱，擴散條件相對較差，中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，甚至夜間及清晨局部地區可能達「紅色警示」等級，請當地敏感族群多加留意，盡量減少不必要的外出，或者隨身攜帶口罩防護。