路邊小黃衝出害摔車　行車紀錄器錄下「混亂3秒」

▲行車紀錄器錄下頭戴頸圈的黃狗衝出來的畫面。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名大學生在騎機車上學的途中，為閃避突然衝出來的黃狗兒導致「大犁田」，男大生的行車紀錄器拍下這驚悚的一瞬間，影片中可看見小黃狗以非快的速度衝向男大生的機車，監視器畫面隨著機車「犁田」而不斷晃動倒置，雖然只有短短幾秒鐘，卻讓人彷彿也感覺到摔車的痛。

一名網友在臉書社團「新竹大小事」po文表示，3月13日早上7點30至40分之間，一名男大生在新竹縣明新科大附近遇到一隻疑似有人飼養的狗，突然衝出來，機車騎士由於反應不及撞上去，導致摔車。但由於行車記錄器的問題，所以時間不對，因此這名摔車的騎士很害怕求償無門，所以在網路徵求剛好有錄下的影片。

這名摔車的林先生目前是明新科大的大一生，他說雖然已經到警察局備案，但仍在考慮是否提告，由於傷勢皆是輕微的皮外傷，已經先自行就醫處理，但還是希望能找到相關的監視器畫面。

同樣在新竹縣的竹北市2個月才發生一名交大正妹騎車時，為了閃避路旁突然衝出的米格魯，重摔倒地、摔斷3顆門牙的事件，雖然最後經過多方協助下找到飼主，不過飼主卻認為無法證明害摔車的狗就是自家的米格魯，更讓這名交大正妹再一次上網尋求協助。

▲男大生表示，雖然已經到警察局備案，但仍在考慮是否提告，由於傷勢皆是輕微的皮外傷，已經先自行就醫處理，但還是希望能找到相關的監視器畫面。

「遛狗繫狗鍊」更是近年來許多養狗人致力推廣的愛狗行動，愛狗人胖拔表示，外在的環境對於毛孩來說是陌生及新奇的，但有些過大的聲音及車輛的速度會造成犬隻的過度興奮或恐懼，進而造成追逐或吼叫，相對會造成民眾行的安全所以建議飼主務必在外要牽繩，亦可避免毛孩過度驚嚇造成遺憾或走失

至於愛犬使騎士受傷，飼主也要同樣負起責任，律師錢炳村說，飼主因未上狗鍊，導致毛小孩害騎士受傷，是可能構成傷害罪。狗主人可能因毛小孩害他人騎士受傷，刑責是處六月以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金，致重傷者，處一年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金。