「看不出加分的作用」　張善政：蘇貞昌可能是蔡英文的末代院長





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

有意角逐2020總統大位的前行政院長張善政，14日在臉書上表示，日前美麗島電子報董事長吳子嘉在某談話節目，比對他和行政院長蘇貞昌2位末代院長，令他非常感慨；看看近來看蘇貞昌的表現，都看不出有替蔡英文加分的作用，「如果說蘇院長是個救援投手，是不稱職的」。

「末代院長的最後身影」張善政14日表示，蘇貞昌如果沒有意外，應該是蔡英文這任內的最後一任行政院長，以蔡英文的執政表現與低迷民氣，她應該無法連任！所以，蘇貞昌很可能是小英的末代院長。未來民眾怎麼回想蔡英文的政績，蘇貞昌「最後一瞥」的表現很有影響。

▲前行政院長張善政。（圖／記者徐斌慎攝）

張善政說，就像他因緣際會成了前總統馬英九的末任院長，無黨籍的自己心無懸念，不分藍綠一心只想把事情做好，因此努力協助台南救災，或是拍板把基隆港國防部土地釋出給基隆市府整體規劃發展，最後讓民眾留下正面的印象。

張善政提到，但看看近來看蘇貞昌的表現，先是說要用一把掃帚抗敵到最後，讓民眾懷疑當政者到底要把台灣帶向戰爭還是和平？然後又對高雄市長韓國瑜希望的自由經濟示範區表態說「四個不可以」。自經區是讓台灣擺脫眾多法規束縛、積極參與國際經濟競爭的解藥，這樣顯而易見的道理卻被蘇貞昌抹黑，民眾心裡當然很清楚，蘇貞昌終究還是跳脫不了藍綠對立的泥沼，逢韓必反。韓國瑜的高人氣，顯然讓蘇貞昌與民進黨更鋌而走險。還有其他諸多事件，都看不出蘇貞昌有替蔡英文加分的作用，如果說蘇貞昌是個救援投手，是不稱職的。

張善政說，明年蘇貞昌卸任後，民眾看到的蘇貞昌就會是一隻戰敗後垂頭喪氣走下台的鬥雞，而蔡英文，也只會是欲振乏力、用人不當的可悲人物。政客看現在，政治人物看長遠。蘇貞昌要替蔡英文和自己留下什麼樣的身影？這是有智慧的蘇貞昌、蔡英文應該好好想清楚的。