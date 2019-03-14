中美貿易協議損害歐洲利益？　宋國友：取決美方不應遷怒中國

▲中美貿易磋商。（圖／美聯社）



大陸中心／綜合報導

隨著中美貿易磋商取得實質性進展，後續對協力廠商的影響也成為關注重點。有部分歐洲媒體認為，中美如果達成貿易協定，這將損害歐洲的利益，包括中方可能會將進口的商品轉向從美國進口。復旦大學美國研究中心副主任宋國友投書《環球時報》稱，部分歐洲人從自身利益來分析「完全可以理解」，但分析如果出現重大誤判「反而可能導致自身利益真正遭受嚴重衝擊」，事實上中美達成貿易協定將損害歐洲利益的理由也不成立。

文章指出，美國更多向中方出口主要是通過中國做進口增量來實現，而不會是中國在現有的進口存量中進行調整；中國於2018年11月在上海舉辦的首屆進口博覽會上，已經充分釋放將進口更多產品的資訊，因此歐洲不用過於擔心在華經濟利益遭受衝擊。

文章提到，中國自歐洲和美國進口的主要商品「其實並不具有直接競爭性」，例如中方如果擴大自美方進口農產品或能源，這兩大領域在歐洲的對華出口本來就很有限；歐洲目前作為中國最大的交易夥伴，這是全球化時代雙方市場的自然選擇，自然也不會輕易改變。

▼中美關係。（圖／路透社，下同）



有關中美達成貿易協定是否轉而針對歐洲，文章話鋒一轉表示，這取決於美國政府的態度，歐洲如果擔心「就應該直接面對美國」，如果認為貿易談判久拖不決可能起到緩衝作用，恐怕也是小看川普希望調整美歐貿易關係的決心以及美國貿易談判團隊的能力。文章強調，中方不會加入美國對歐洲的施壓，例如美歐目前正在進行貿易談判，尤其是汽車關稅談判，華盛頓想從布魯塞爾要的「不會因為和北京達成協議就改變」。

宋國友認為，歐洲在研判中美貿易協定的後續影響，應該準確意識到協議不會損害其利益，反而還會促進利益，因為協定的達成將會消除制約全球經濟發展的一個重大不確定性，不但會使得中美經貿關係變得更為穩定，還會為世界經濟創造更多的積極因素，從而有利全球經濟在一個相對穩定的商業環境中發展，受益經濟體也包括歐洲。

宋國友提到，中美貿易協定達成後，中國將為歐洲帶來更多的市場機遇，將按照自身的改革進程以及中美貿易協定的內容，繼續推出一系列改革措施，這些措施旨在調整國內經濟結構以及為各類市場主體提供更為優質的營商環境，而且不會歧視性地限制歐洲國家享受中國經濟結構調整和機制改革所帶來的紅利；屆時歐洲對華出口或將增加，歐洲企業在華將享有有更好的投資環境。

▼歐盟旗幟。

宋國友指出，中美貿易協定的達成，除了避免中美短期內經濟脫鉤，其實也會加速中國經貿關係多元化的進程。由於中美貿易戰發生在全球權力格局結構性變化的敏感時刻，這會促使中方更加意識到多極化對中國外交戰略的重要性，因此中美貿易協定將有助歐洲在中國對外經濟活動中長期地位的戰略性提升。

宋國友總結表示，中國、美國和歐洲「是世界上最為重要的三大經濟體」，三邊經貿關係的互動不僅會影響任何一方，也會塑造全球經濟關係；從時間點來看，中美貿易協定可能會先於美歐貿易協定，但前者即使率先達成也不會損害歐洲的利益，歐洲切不可把來自於美國的壓力遷怒於中國，應該要與中方保持互信、真誠合作，在目前的艱難時刻為世界經濟發展做出應有的貢獻。