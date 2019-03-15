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美國空軍接收升級版AC-130J 空中砲艇　幾乎像狙擊槍一樣精準

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▲▼AC-130J空中砲艇。（圖／翻攝自維基百科）

▲AC-130J空中砲艇。（圖／翻攝自維基百科）

記者林彥臣／綜合報導

美國空軍特種作戰指揮部（AFSOC）日前宣布，首架AC-130J Block30「幽靈騎士」砲艇機6日正式交機，這是美國空軍自2015年取得首架AC-130J後，首度取得最先進且具備完整攻擊能力的「幽靈騎士」，當地時間13日首度於佛羅里達州的哈爾伯特營地（Hurlburt Field）亮相。

根據國際合眾通訊社（UPI）報導，AC-130J是Block 20 AC-130J的升級版，在軟體與航電設備方面都做了改進，接收單位是空軍第1特戰聯隊的第4特戰中隊，這也意味著美國空軍使用了20多年的AC-130U空中砲艇即將退役。

AFSOC總部AC-130J軍需主管休斯（Brandon Hughes）表示，「Block 30 AC-130J現在是我們在AFSOC庫存中最致命的飛機」

這架空中砲艇配備精確打擊套件（Strike package）包括任務管理控制台，強大的通信系統，兩個電光／紅外線傳感器，先進的消防設備，精確制導彈藥的能力。

武裝方面，並未沿用上一代砲艇機AC-130U武裝（105公厘榴砲、40公厘快砲與GAU-12型25公厘旋轉機砲），而是改用與MC-130W「戰矛」特戰／砲艇機的武裝配置：105公厘榴砲、GAU-23型30公厘鏈砲（即Mk44鏈砲的機載版本），與機翼掛載的飛彈及小直徑炸彈。

前任的第一特戰隊行動指揮官帕倫斯克（Tom Palenske）上校表示，「Mk44幾乎像狙擊步槍，它就是那麼精準」。

首架AC-130J於2015年7月29日交機，最初的Block10版本只能使用30公厘鏈砲與GBU-39小直徑炸彈（SDB），Block20版本則增加了105公厘榴砲、大型機紅外線與雷達反制能力、機翼掛載飛彈等能力，AFSOC也於2017年9月30日宣布，73特戰中隊的AC-130J已具初始作戰能力。

目前雖然已知AC-130J Block30升級部分主要集中在軟體系統部分，但AFSOC並未詳細說明改良內容，只強調其航電導航與精確打擊能力都獲得進一步的提升，甚至讓其可以執行「宛如外科手術般」的精確對地打擊。

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關鍵字：AC-130J ,空中砲艇,AFSOC,軍武,國際軍武

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