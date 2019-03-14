美國萬噸登陸艦爆腮腺炎　700官兵海上漂泊72天

▲麥克亨利堡號。（圖／美國海軍）

大陸中心／綜合報導

據美國《商業內幕》網站報導，美國海軍萬噸級登陸艦麥克亨利堡號（USS Fort McHenry）兩棲船塢登陸艦上出現腮腺炎病毒，700多名船員被下令禁止靠岸，在海上度過兩個月。美國海軍發言人表示，「這種大規模傳染病不常見，但海軍與醫療團隊能夠掌握並處理問題。」

報導指出，艦上的700多名船員中至少有25人被診斷出腮腺炎，其中包括艦員與海軍陸戰隊隊員。報導稱，醫護人員為患者進行海上隔離治療，並對他們的生活、工作場所徹底消毒與清潔。

美國海軍第5艦隊回覆《商業內幕》的郵件表示，感染人員沒有生命危險，患者都有希望完全康復；從去年年底發生第一起病例以來，25名患者中已有24人恢復值勤。

美國海軍向《商業內幕》提到，軍艦進行海上隔離是為防止將病毒上岸，「醫療人員通過各種努力控制局勢。謹慎起見，必須確保船上所有人都接種麻疹、腮腺炎與風疹的加強疫苗。」

美國海軍發言人說到，大型軍艦的密集宿舍時常引發疾病傳染，但這種大規模傳染病不常見。他提到，海軍與醫療團隊能夠掌握並完成疾病處理。

CNN的報導稱，目前沒有人必須下船接受治療，但一艘美國軍艦在海上被隔離兩個多月，且無法撥打港口電話，是不尋常的事情。

據了解，腮腺炎病毒是透過唾液傳染，會引起腮腺、舌下腺與顎下腺腫大，並造成頭痛、發燒等多種併發症，男性患者容易引起睪丸腫脹。病人通常在感染後16～18天開始出現症狀，並在發病後7～10天內恢復正常。