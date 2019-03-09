AIT貼美軍航母巡弋台海老照片　紀念台灣關係法將屆40年

▲AIT在臉書放上1996年美軍航母巡弋台海的老照片。（圖／取自美國在台協會 AIT臉書）



軍武中心／綜合報導

台灣關係法即將屆滿40週年，美國在台協會（AIT）8日晚間在臉書發布「AIT@40：歷史上的今天」貼文，並附上1996年台海危機時，美國派出航空母艦巡弋台灣海峽的舊照片，引起外界注意。

AIT在8日晚間的臉書貼出一張美國航空母艦的舊照，並在貼文中表示，1996年中國試射飛彈，爆發第3次台海危機，當時美國總統柯林頓在1996年的3月8日至11日派出尼米茲號和獨立號航空母艦巡弋台灣海峽。

台灣關係法1979年生效，將在今年4月10日屆滿40週年，AIT自去年起舉辦AIT@40巡迴展，展出許多歷史照片，並在AIT臉書粉絲專頁推出「AIT@40：歷史上的今天」系列貼文，分享老照片。

AIT近年來積極經營網路社群與民眾互動，AIT臉書粉絲頁除了這張吸睛老照片之外，還發出多則貼文，包括下週將在台北登場的「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」、美國首席副助卿 Julie Chung與台灣駐聖露西亞大使沈正宗會面、國際婦女節等。

當年巡弋台海的尼米茲號航航空母艦（USS Nimitz CVN-68），於1968年開始建造，1975年開始服役至今，排水量100,020公噸，乘員包括艦上人員3,200人與飛行大隊2,480人，搭載武器有RIM-7海麻雀飛彈、RIM-116拉姆飛彈、方陣近迫武器系統加特林機砲，可搭載90架標準艦載機。

另一艘巡弋台海的獨立號航空母艦（USS Independence CV/CVA-62），於1955年開始建造，1959年開始服役，1998年退役，滿載排水量80,643 噸，乘員總共包含3,126名水兵、2,089航空兵、70名指揮部人員、72名海軍陸戰隊，搭載武器有RIM-7海麻雀飛彈、方陣近迫武器系統，可搭載70-90架標準艦載機，1990年代的典型機群編組包括，14架 F-14雄貓式戰鬥機、36架 F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機、4架EA-6B徘徊者式電子作戰機、4架 E-2C空中預警機、8架 S-3/ES-3維京式反潛機、3架SH-60海鷹直昇機、2架 HH-60 海鷹直昇機。