蔡英文出考題93％網友答對　列3南太友邦在國際替台發聲紀錄

▲蔡英文分享南太友邦在國際替台灣發聲的紀錄。（圖／總統蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日將出訪3個南太平洋友邦，包括帛琉、諾魯與馬紹爾群島；她14日一一分享這三個國家過去在國際上替台灣發聲的紀錄，直說在這個充滿溫暖與愛的日子，有三位好朋友對台灣的愛很暖很滿。

蔡英文本次出訪主題為「海洋民主之旅」，她也在Line上詢問大家，這三個國家跟台灣間的共通點有哪些？14日公布結果，包括「重視海洋環境的永續經營」、「都曾在第73屆聯合國大會總辯論演說聲援台灣」，以及「同屬南島語族文化圈，而且英文都很好」。

此外，蔡英文也在臉書上列出三個國家，在過去國際場合上，替台灣發聲的紀錄。首先，帛琉共和國總統雷蒙傑索，在2018年5月23日的「世界衛生大會」上聲援台灣」、2018年9月26日也在「第73屆聯合國大會總辯論演說」聲援台灣。

而諾魯共和國總統瓦卡，也在聯合國大會上指出，要使聯合國與全人類相關，必須納入台灣人民，台灣人民應如其他國家人民一樣被公平對待，聯合國體系應解決台灣2300萬人民被排擠在聯合國體系外的嚴肅問題。

另外，馬紹爾群島的海妮總統，也於聯合國大會上表示，台灣人民值得被公平對待，聯合國應該儘速解決台灣2300萬人民被排除在聯合國體系以外的嚴肅問題，並且強調台灣有能力對聯合國有關全球進步的廣泛計畫做出貢獻。