陸「聰明藥」成分近冰毒　仍有家長買給子女：比當學渣有意義

▲大陸出現所謂的「聰明藥」，示意圖，與本文內容無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者馬叔安／綜合報導

最近在大陸出現一種所謂的「聰明藥」，有高中生吃了之後成績有所進步，但醫生表示，「聰明藥」的成分和冰毒類似，吃多了易成癮並傷身。但依然有家長認為，即使這種藥對身體有害，比「一輩子當學渣的人生，有意義多了」，因此依舊透過黑市等渠道買給子女服用。

《揚子晚報》指出，一名高三女生因沒法靜下心來完成物理題，母親就給她服用了一種「聰明藥」，於是學習成績在短時間內有了大幅提升。廣西中醫藥大學第一附屬醫院腦科主任胡躍強表示，這種「聰明藥」商品名叫「利他林」、「專注達」等，是一種中樞神經系統興奮劑，該處方藥主要用於治療兒童注意力缺陷綜合症等。它跟冰毒成分丙胺，有相似化學結構，成分差不多。

《解放日報》報導，一名高考學生記錄了自己的「服藥親測報告」：黑市上購得利他林（瑞士產）後，前半小時效果並不明顯，中間一個半小時可以用「恐怖」來形容。平常記單詞每單元十分鐘聽力，需要花20分鐘消化，聽了兩小時就要休息。服藥後，連聽10個單元近千單詞，激動得手發抖，「不再是自己思維跟不上聽力，而是聽力速度跟不上思維」。

▲示意圖，與本文內容無關。（圖／翻攝自Pinterest）

不過這名學生直言，服藥只對重復性工作有效，口語、作文等有創造力工作效果甚微，藥效一過沒有任何胃口，次日還出現虛得飄起來的狀況，十分難受。

此外，有家長認為，「相比孩子成年後一事無成，如果有藥物能干預、提升成績，為何不呢？」另有家長附和，「我知道這是精神類用藥，短暫用藥或許會給孩子帶來身體損害，但服藥後孩子就有希望進入精英輩出的學校，有著光明燦爛的未來。這比沒有藥物幫助，一輩子當學渣的人生，有意義多了！」

據指出，黑市渠道也是一些家長和學生購藥的途徑，大陸國內的兒童精神類疾病診斷門檻參差不齊是這種藥物能被一般民眾取得的一大原因。專家坦言，一些不從事兒科、成癮科領域的醫護人員，對這類藥物認知不足、存有誤解，簡單將其視作可讓孩子學習更專注的「靈丹妙藥」，卻忽略了其後患無窮的副作用。